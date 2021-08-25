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Надзвичайні новини

У Кременчуці вогнеборці ліквідували пожежу в житловому будинку

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 427

 

Травмованих та загиблих немає

24 серпня о 23.35 у житловому будинку на вул. Маршала Говорова виникла пожежа, інформує Кременчуцьке міськрайонне управління ГУ ДСНС.

Рятувальники, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення вони працювали у апаратах захисту органів дихання. Пожежу локалізували о 00.00, а о 00.27 – ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив 10 кв.м. покрівлі і перекриття, двері, вікно та домашні речі, закоптив 20 кв. м. стін та стелі. 

До гасіння залучалися 8 чоловік особового складу 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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