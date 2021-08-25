У Горішніх Плавнях водійка збила 20-річного скутериста

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 673 Коментарів: 3

25 серпня у Горішніх Плавнях 29-річна місцева мешканка за кермом Renault збила скутериста. Як інформує пресслужба Кременчуцького відділу поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Миру та Добровольського близько 8.00. За попередніми даними, водійка не надала перевагу у русі двоколісному транспорту.

20-річний плавнівець, водій скутера, отримав травми. Його ушпиталили до травматологічного відділення Горішньоплавнівської міської лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини ДТП, на місці події працюють слідчі.