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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях водійка збила 20-річного скутериста

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 673 Коментарів: 3

 

Потерпілого ушпиталили до травматологічного відділення Горішньоплавнівської міської лікарні

25 серпня у Горішніх Плавнях 29-річна місцева мешканка за кермом Renault збила скутериста. Як інформує пресслужба Кременчуцького відділу поліції, аварія сталася на перехресті вулиць Миру та Добровольського близько 8.00. За попередніми даними, водійка не надала перевагу у русі двоколісному транспорту.

20-річний плавнівець, водій скутера, отримав травми. Його ушпиталили до травматологічного відділення Горішньоплавнівської міської лікарні.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі поліція встановлює обставини ДТП, на місці події працюють слідчі.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Максим Ніконов
Теги: ДТП Горішні Плавні скутерист
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Коментарі: 3

149
GAndy:
Сьогодні, 12:29

Мало на голову водителям бабулек бродячих, велосипедистов странных, скутеристов прибиты, мотоциклистов неадекватных, так еще и самокатчики добавились. Воотбще жесть...


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390
JJAbrams:
Сьогодні, 12:40

Цитата: GAndy

Мало на голову водителям бабулек бродячих, велосипедистов странных, скутеристов прибиты, мотоциклистов неадекватных, так еще и самокатчики добавились. Воотбще жесть...

усугубляется все это водителями, которые права просто купили


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149
GAndy:
Сьогодні, 13:57

Цитата: JJAbrams
усугубляется все это водителями, которые права просто купили

Да, есть и такие. К сожалению.


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