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Надзвичайні новини

Вбивство у Горішніх Плавнях: підозрюваних взяли під варту

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 397 Коментарів: 3

Обидва вони будуть під вартою до 6 жовтня

9 серпня у Горішніх Плавнях Комсомольський міський суд обрав запобіжний захід двом неповнолітнім, підозрюваним у побитті чоловіка, який помер від травм.

У Горішніх Плавнях насмерть забили 22-річного юнака

17-річного підозрюваного триматимуть під вартою протягом 2 місяців, хоча адвокат наполягав, що стан здоров’я підзахисного не дозволяє перебувати у слідчому ізоляторі. Клопотання останнього суддя не підтримав.

Іншого підозрюваного, також 17-річного, триматимуть під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави.

Обидва вони будуть під вартою до 6 жовтня.

2
Автор: Руслана Горгола
Теги: Горішні Плавні вбивство
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Коментарі: 3

200
БРАТ:
Сьогодні, 09:07

стан здоров’я підзахисного не дозволяє перебувати у слідчому ізоляторі.

 

"фішка" наших адвокатів... про стан здоров'я підзахисних...

 

А як забити ло смерті- здоров'я позволяло...


23 0
212
ecolog:
Сьогодні, 09:50

Цитата: БРАТ
стан здоров’я підзахисного не дозволяє перебувати у слідчому ізоляторі.

 

"фішка" наших адвокатів... про стан здоров'я підзахисних...

 

А як забити ло смерті- здоров'я позволяло...

Ото ж, мабуть, так бив, що  аж втратив здоров'я.


7 0
140
GAndy:
Сьогодні, 12:52

Жаль, что закон божий сейчас не в ходу.


0 0

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