Вбивство у Горішніх Плавнях: підозрюваних взяли під варту

Обидва вони будуть під вартою до 6 жовтня
9 серпня у Горішніх Плавнях Комсомольський міський суд обрав запобіжний захід двом неповнолітнім, підозрюваним у побитті чоловіка, який помер від травм.
17-річного підозрюваного триматимуть під вартою протягом 2 місяців, хоча адвокат наполягав, що стан здоров’я підзахисного не дозволяє перебувати у слідчому ізоляторі. Клопотання останнього суддя не підтримав.
Іншого підозрюваного, також 17-річного, триматимуть під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави.
Обидва вони будуть під вартою до 6 жовтня.