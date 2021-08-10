Вбивство у Горішніх Плавнях: підозрюваних взяли під варту

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 397 Коментарів: 3

Обидва вони будуть під вартою до 6 жовтня

9 серпня у Горішніх Плавнях Комсомольський міський суд обрав запобіжний захід двом неповнолітнім, підозрюваним у побитті чоловіка, який помер від травм.

17-річного підозрюваного триматимуть під вартою протягом 2 місяців, хоча адвокат наполягав, що стан здоров’я підзахисного не дозволяє перебувати у слідчому ізоляторі. Клопотання останнього суддя не підтримав.

Іншого підозрюваного, також 17-річного, триматимуть під вартою протягом 2 місяців без права внесення застави.

Обидва вони будуть під вартою до 6 жовтня.