Сьогодні введуть в обіг монету, присвячену 30-річчю Незалежності України

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 774

Національний банк України анонсував введення в обіг нової пам'ятної монети, присвяченої 30-річчю Незалежності. Монета номінальм п'ять гривень з'явиться вже 10 серпня.

На аверсі монети розміщено: композицію, що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА (праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), номінал монети – 5 ГРИВЕНЬ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації, тобто забезпечує збереження, передавання і відтворення інформації, та півколом розміщено написи: 30 РОКІВ (угорі ліворуч на матовому тлі) НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (праворуч на дзеркальному тлі).