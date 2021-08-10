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Сьогодні введуть в обіг монету, присвячену 30-річчю Незалежності України

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 774

 

Аверс монети прикрасять лелеки, а реверс - вишивана стрічка

Національний банк України анонсував введення в обіг нової пам'ятної монети, присвяченої 30-річчю Незалежності. Монета номінальм п'ять гривень з'явиться вже 10 серпня.

На аверсі монети розміщено: композицію, що символізує Україну, – безкрайні мальовничі поля у вигляді стилізованих орнаментів, над якими летять лелеки – один із символів України, на тлі якої вгорі малий Державний Герб України, написи: УКРАЇНА (праворуч півколом), 2021 (ліворуч від герба), номінал монети – 5 ГРИВЕНЬ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).
На реверсі монети зображено кольорову вишивану стрічку (використано тамподрук), що символізує код нації і нагадує ДНК, яка є матеріальним носієм генетичної інформації, тобто забезпечує збереження, передавання і відтворення інформації, та півколом розміщено написи: 30 РОКІВ (угорі ліворуч на матовому тлі) НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (праворуч на дзеркальному тлі).
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: пам'ятна монета НБУ Незалежність
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