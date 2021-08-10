Країна контрастів: до середнього класу себе відносить лише 1% громадян

При цьому близько третини українців балансує на межі: не відносять себе ані до бідних, ні до середнього класу
Лише 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу під час самооцінки матеріального становища. Такі данні наводить Державна служба статистики в статистичному збірнику «Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів».
Згідно результатів опитування, «заможними» у 2020 році вважало себе менше 0,1% мешканців України. 67% опитаних назвали себе «бідними», а 31,9% не змогли визначитися між «бідними» та «середнім класом».
1,6% українців зазначили, що їхнє матеріальне становище поліпшилося минулого року, а у 21,2% воно погіршилося. Близько 43% не відчули суттєвих змін.
У вибірковому опитуванні брали участь 7849 домогосподарств (за виключенням тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).