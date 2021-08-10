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Країна контрастів: до середнього класу себе відносить лише 1% громадян

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1 002 Коментарів: 3

 

При цьому близько третини українців балансує на межі: не відносять себе ані до бідних, ні до середнього класу

Лише 1% українських домогосподарств віднесли себе до середнього класу під час самооцінки матеріального становища. Такі данні наводить Державна служба статистики в статистичному збірнику «‎Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів».

Згідно результатів опитування, «‎заможними» у 2020 році вважало себе менше 0,1% мешканців України. 67% опитаних назвали себе «‎бідними», а 31,9% не змогли визначитися між «‎бідними» та «‎середнім класом». 

1,6% українців зазначили, що їхнє матеріальне становище поліпшилося минулого року, а у 21,2% воно погіршилося. Близько 43% не відчули суттєвих змін.

У вибірковому опитуванні брали участь 7849 домогосподарств (за виключенням тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях).

19
Автор: Тамара Зінченко
Теги: матеріальний стан зарплата середній клас

До якої категорії відносите себе ви?

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Коментарі: 3

3 373
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:28

тут еще нужен опрос, кто как представляет доход среднего классаsmile


9 41
119
Lisbon:
Сьогодні, 12:08

"Середній клас" - це не лише про гроші. "Середній клас" - це і про відповідальність - за себе свою сім'ю, за свою країну. 


0 2
3 373
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:35

судя с голосовалки, в Кремне 45% багатіїв живеsmile



"Нафтогаз" представил новый тарифный план для населения - за газ можно будет платить равными частями ежемесячно. собак нужно готовить с лета  , чтобы равными частями платить. Иначе равными не получитсяsmile


1 0

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