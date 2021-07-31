Чоловік, якому пантера зняла скальп, в екопарку не працював

Постраждалого вже перевели з реанімації в травматологію
Напад пантери на чоловіка у приватному зоопарку в селі Ковалівка під Полтавою закінчився його госпіталізацією у шоковому стані зі значною крововтратою. Пацієнта уже прооперували і загрози для його життя більше немає. Про що розповіли полтавські медики йшлося 30 липня в сюжеті ТСН.
Постраждалого від нападу пантери чоловіка уже перевели з реанімації в травматологію. Він при тямі, але розповідати про обставини цього випадку нічого не хоче.
Як повідомив Володимир Пінчук, лікар-травматолог Полтавської обласної лікарні, куди госпіталізували потерпілого, пацієнта доставили у важкому стані.
У поліції ж з’ясували, що постраждалий насправді не був працівником екопарку.
Чому в клітці з хижаком перебувала стороння людина, будуть з’ясовувати поліцейські у рамках кримінального провадження, відкритого за цим фактом. Адміністрації екопарку загрожує покарання від грошового штрафу до двох років обмеження волі.