Плавання повернуло до життя: кременчужани взяли участь у масовому запливі «Журавлі Бабаєва»

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 74















































Фото: Дмитро Бабець

У Кременчуці відбувся масовий заплив для любителів плавання «Журавлі Бабаєва». Участь взяли близько 170 охочих з Кременчука, Світловодська, Дніпра, Броварів, Києва та інших міст. Серед учасників були як любителі, так і спортсмени.

Наша «золота рибка» - 17-річна Софія Хилимендик - рекордсменка України, багаторазова чемпіонка України, кандидат до Паралімпійської збірної України, долала дистанцію у 3 км. У запливі змагався й рекордсмен України Михайло Романішин, який у 2019 році проплив понад 900 км: від кордону Білорусі до Чорного моря.

Учасники пливли у декількох категоріях:

як дистанційних: 10, 5, 3 і 1 км,

так і вікових: 12 -16 р, 17 – 24,

категорія Мастерс: 25+, де беруть участь більш досвідчені плавці.

Дистанцію у 5 км подолав 35-річний учасник АТО Василь Футін. Як розповів «Телеграфу» побратим Слава Жданов, Василь у 2014 році був призваний по мобілізації й проходив службу у спецпідрозділі.

- Він з тих, хто заходив у «сіру зону» і тил. При виконанні однієї із задач у 2016 році на мінному полі підірвався на протипіхотній міні. У госпіталі лікарі ампутували йому частину ноги. Незважаючи на труднощі, Василь не здався й продовжив працювати над собою, - додав побратим.

Василь працює в сфері ІТ-технологій, близько року займається плаванням й за останній місяць долає вже другий масштабний заплив (перший був у Черкасах). Він як риба у воді – через потужну силу духу долає великі дистанції.

- Відзначу, що переможцем головної марафонської дистанції 10 км став Михайло Бендюженко (ДнВШСМ / СДЮШОР «Метеор») з Дніпра, показавши час 2 год. 32 хв. Переможницею серед жінок на 10 км стала Наталія Сєрая із Власівки. Представниця Кременчука Дар'я Гаврилюк стала другою на дистанції 3 км, - повідомив один з організаторів запливу Сергій Кірчик.

Результати запливу «Журавлі Бабаєва»

Переможці на дистанції 10 км.

Жінки:

І місце - Сєрая Наталія (Світловодськ)

Чоловіки:

І місце – Бендюженко Михайло;

ІІ місце – Негребецький Ігор;

ІІІ місце – Телятник Руслан

Переможці на дистанції 5 км.

Жінки:

І місце – Котенко Марія;

ІІ місце – Горенко Поліна (Кропивницький);

ІІІ місце – Ситник Тетяна (Світловодськ).

Чоловіки:

І місце – Король Михайло (Власівка);

ІІ місце – Федь Віктор ДЮСШ №1;

ІІІ місце – Генчель Даниїл

Переможці на дистанції 3 км.

Жінки:

І місце – Гартман Маргарита;

ІІ місце – Гаврилюк Дар’я ;

ІІІ місце – Кокушкіна Любов.

Чоловіки:

І місце – Литвиненко Микола;

ІІ місце – Царів Сергій (Власівка);

ІІІ місце – Климко Микола (Полтава)

Переможці на дистанції 1 км. (категорія 25+)

Жінки:

І місце – Таран Вікторія;

ІІ місце – Вороновська Надія;

ІІІ місце – Ткаченко Ганна.

Чоловіки:

І місце – Бідуха Віталій (Власівка);

ІІ місце – Король Сергій (Власівка);

ІІІ місце – Редько Андрій (Кременчук).

Переможці на дистанції 1 км. ( категорія 12-16)

Жінки:

І місце – Ткаченко Карина;

ІІ місце – Курило Дар’я (Полтава);

ІІІ місце – Сухенко Єлизавета (ДЮСШ №1).

Чоловіки:

І місце – Ткаченко Родіон;

ІІ місце – Карпенко Кіріл (Полтава);

ІІІ місце – Рєзник Микола.