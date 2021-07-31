Плавання повернуло до життя: кременчужани взяли участь у масовому запливі «Журавлі Бабаєва»

У Кременчуці відбувся масовий заплив для любителів плавання «Журавлі Бабаєва». Участь взяли близько 170 охочих з Кременчука, Світловодська, Дніпра, Броварів, Києва та інших міст. Серед учасників були як любителі, так і спортсмени.
Наша «золота рибка» - 17-річна Софія Хилимендик - рекордсменка України, багаторазова чемпіонка України, кандидат до Паралімпійської збірної України, долала дистанцію у 3 км. У запливі змагався й рекордсмен України Михайло Романішин, який у 2019 році проплив понад 900 км: від кордону Білорусі до Чорного моря.
Учасники пливли у декількох категоріях:
Дистанцію у 5 км подолав 35-річний учасник АТО Василь Футін. Як розповів «Телеграфу» побратим Слава Жданов, Василь у 2014 році був призваний по мобілізації й проходив службу у спецпідрозділі.
Василь працює в сфері ІТ-технологій, близько року займається плаванням й за останній місяць долає вже другий масштабний заплив (перший був у Черкасах). Він як риба у воді – через потужну силу духу долає великі дистанції.
Переможці на дистанції 10 км.
Жінки:
І місце - Сєрая Наталія (Світловодськ)
Чоловіки:
І місце – Бендюженко Михайло;
ІІ місце – Негребецький Ігор;
ІІІ місце – Телятник Руслан
Переможці на дистанції 5 км.
Жінки:
І місце – Котенко Марія;
ІІ місце – Горенко Поліна (Кропивницький);
ІІІ місце – Ситник Тетяна (Світловодськ).
Чоловіки:
І місце – Король Михайло (Власівка);
ІІ місце – Федь Віктор ДЮСШ №1;
ІІІ місце – Генчель Даниїл
Переможці на дистанції 3 км.
Жінки:
І місце – Гартман Маргарита;
ІІ місце – Гаврилюк Дар’я ;
ІІІ місце – Кокушкіна Любов.
Чоловіки:
І місце – Литвиненко Микола;
ІІ місце – Царів Сергій (Власівка);
ІІІ місце – Климко Микола (Полтава)
Переможці на дистанції 1 км. (категорія 25+)
Жінки:
І місце – Таран Вікторія;
ІІ місце – Вороновська Надія;
ІІІ місце – Ткаченко Ганна.
Чоловіки:
І місце – Бідуха Віталій (Власівка);
ІІ місце – Король Сергій (Власівка);
ІІІ місце – Редько Андрій (Кременчук).
Переможці на дистанції 1 км. ( категорія 12-16)
Жінки:
І місце – Ткаченко Карина;
ІІ місце – Курило Дар’я (Полтава);
ІІІ місце – Сухенко Єлизавета (ДЮСШ №1).
Чоловіки:
І місце – Ткаченко Родіон;
ІІ місце – Карпенко Кіріл (Полтава);
ІІІ місце – Рєзник Микола.