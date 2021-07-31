«Зі складностей можна виділити - гострий дефіцит інфраструктури»: президент футбольної академії «Ягуар» Денис Сухорук

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Сьогодні, 31 липня, футбольна академія Ягуар святкує 4 річницю з дня створення. ТелеграфЪ поспілкувався з президентом академії Ягуар Денисом Сухоруком. Наш співрозмовник розповів про перші кроки, з якими труднощами зіштовхнулися та про плани на майбутнє.

- Денисе, як виникла ідея створення футбольної академії Ягуар?

- Працював у футбольній академії Ягуар в Польщі (Гданськ) звідти і виникла така ідея, створити щось подібне для діток в рідному місті. Там я вперше побачив як вся ця структура може працювати і розвиватися без божевільних вливань і приносити користь. Мою ідею підтримав Олексій Мовчан, який на той момент ще не був депутатом, йому реально сподобалася ця ідея.

Потім я розповів про це Євгену Данилейку, який без роздумів сказав - я в справі!

- З якими труднощами зіштовхнулися?

- Ой, було звичайно ж багато різних нюансів, які напевно ніколи не закінчуються, але тим веселіше! Дуже важко було заявити про себе, коли в місті протягом багатьох років існувала монополія у вигляді футбольного клубу Кремінь. У нас не було ідеї когось затьмарити, перемогти, стати краще. Було завдання створити альтернативу, право вибору для діток та їх батьків. Думаю з цим завданням ми успішно впоралися.

За ці роки зі складностей можна виділити - гострий дефіцит інфраструктури, застарілий менталітет багатьох людей яким доводилося мало не доводити потреба такої структури, небажання багатьох людей вчиться і знайомиться з чимось новим (що було для мене найбільшим подивом) і багато всього ще, про що напевно можна писати мемуари.

- Які досягнення можеш виділити за ці 4 роки?

- За ці 4 роки ми примудрилися з повітря створити 8 груп (в цьому році, трохи пізніше ми оголосимо про розширення, поки це в процесі). У нас працює 12 тренерів, близько 200 вихованців. Ми є неодноразовими чемпіонами міста серед юнаків, призерами обласних та всеукраїнських змагань, учасниками міжнародних турнірів, володарями кубка міста з футзалу (серед дорослих) чемпіонами кубка Енерджі по мініфутболу, з цього року ми дебютували вже на більш серйозному рівні в чемпіонаті області з футболу серед дорослих. Озираючись назад - не можу повірити, що нам це все вдалося виконати за такий невеликий період.

- Які плани на найближчий час?

- На цей рік ми плануємо відкриття філій у двох нових районах нашого міста - Молодіжний, Крюків/Раківка. Плануємо заявити наших старших вихованців на чемпіонат України ДЮФЛУ. Я думаю у нас все буде добре.