Лісівники за кавою розповідають про проблеми лісового господарства

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 328

Програма «Кава у лісі» - новий формат інформування суспільства про роботу лісівників. У ній спілкуються з відомими особами Полтавщини та України на актуальні теми про лісову галузь, проблеми лісу та діяльність лісівників.

- Основна концепція таких відео - доступність та відкритість лісівників, адже у невимушеній атмосфері за чашкою кави можна обговорити важливі питання, про які часто не хочуть говорити у стінах кабінетів, - розповідає автор та ведуча програми, прессекретарка Полтавського ОУЛМГ Лілія Гнатенко.

Перший випуск вийшов 20 липня. Гостем програми став начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Іван Гришко. Надалі програму планують випускати 1-2 рази на місяць, де будуть нові, часом несподівані, гості.

Переглянути перший випуск програми «Кава у лісі» можна за посиланням