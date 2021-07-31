Лісівники за кавою розповідають про проблеми лісового господарства

Програма «Кава у лісі» - новий формат інформування суспільства про роботу лісівників. У ній спілкуються з відомими особами Полтавщини та України на актуальні теми про лісову галузь, проблеми лісу та діяльність лісівників.
Перший випуск вийшов 20 липня. Гостем програми став начальник Полтавського обласного управління лісового та мисливського господарства Іван Гришко. Надалі програму планують випускати 1-2 рази на місяць, де будуть нові, часом несподівані, гості.
Переглянути перший випуск програми «Кава у лісі» можна за посиланням