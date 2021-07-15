У Полтаві патрульні з надзвичайниками врятували пенсіонерку, якій стало зле удома

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 224

У Полтаві патрульні з надзвичайниками врятували пенсіонерку, якій стало зле удома. Як повідомляє патрульна поліція області, це сталося 14 липня.

Правоохоронці отримали повідомлення про те, що 75-річна бабуся не відчиняє двері та не відповідає на телефонні дзвінки. «Швидку» викликали, але до квартири не могли потрапити.

Прибувши на виклик, патрульний Валерій Бондаренко спільно з рятівником ДСНС полізли по драбині на четвертий поверх, щоб потрапити до оселі через вікно та відчинити двері зсередини, де на них чекали працівники ШМД та його напарниця Наталія Терегеря.

Бабуся перебувала в свідомості, але пояснити що сталося не могла. Її госпіталізували.

Лікарі повідомили, що завдяки тому, що вчасно було надано допомогу, її життю нічого не загрожує, але ще б декілька годин зволікання і наслідки могли бути трагічними.