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«Раджу не порушувати вже зараз», - очільник патрульної поліції розповів про камери вимірювання швидкості

Вчора, 15:05 Переглядів: 3 058 Коментарів: 12

 
«ТелеграфЪ» поцікавився у Олександра Борзенка, коли та де чекати камер, які фіксуватимуть порушення ПДР
Фото: Артем Коваленко

14 липня у Кременчуці почали встановлювати камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Перші пристрої з’явилися на проспекті Лесі Українки, між зупинками «Ковальова» та «Пивзавод». Камери дві, вони вимірюватимуть швидкість транспортних засобів у обох напрямках. Керівник патрульної поліції міста, Олександр Борзенко, каже, що це місце – один з найнебезпечніших пішохідних переходів на проспекті. За його словами, Кременчук, окрім Києва, став одним з перших міст, які отримали пристрої.

Про те, де, як та коли запрацюють камери, ми поцікавилися у Олександра Борзенка:

Де саме будуть встановлені камери?

- У Кременчуці буде встановлено 6 камер автоматичної фіксації правопорушень. Спочатку вони будуть працювати виключно на швидкість. Дві – на проспекті Лесі Українки, дві – на проспекті Свободи, одна на Полтавському проспекті і одна на Вадима Пугачова.

Чому саме ці місця обрали?

- Був проведений дуже великий аналіз аварійності. Там, де більше всього травмуються люди, там, де найбільше створюються аварійні ситуації і найбільша концентрація ДТП. Саме в цих локаціях, і тому ми вирішили встановити саме тут.

Коли камери запрацюють?

- Це комплексна програма. Спочатку проводиться встановлення, налаштування. Потім – сертифікація. Але можу сказати, що це буде найближчим часом. Точної дати не скажу, але дуже скоро.

Зорієнтуйте все ж таки. Можливо це тиждень, місяць або півроку?

- Точно не тиждень, не півроку і не місяць. Можу сказати містянам, що просто не потрібно порушувати. Є камера, немає камери, просто не потрібно порушувати швидкісний режим і не потрібно думати про камери. Потрібно думати про власну безпеку та безпеку учасників дорожнього руху і все буде круто.

Ви попередите містян про те, що вже ввімкнули камери чи це буде секретом, нехай просто не порушують?

- Коли камери повністю запрацюють, ми повідомимо громадян.

Чи будуть встановлені знаки, які інформують про те, що попереду встановлені камери?

- Так, законом передбачене інформування громадян про вимірювання швидкості. Будуть встановлені відповідні знаки.

Після запуску камер, чи зменшиться кількість патрулів, які працюють на дорогах з TruCam?

- Ні, кількість патрулів, які працюють з TruCam, не зменшиться. Поліція Кременчука формує безпечне середовище. Туди входить комплекс програм, фото-, відео-фіксація в автоматичному режимі, приладами TruCam, засоби, які штучно зменшують швидкість у потоці – підвищені пішохідні переходи. Можу сказати, що ми ще будемо розбудовувати цю мережу і у Кременчуці ще будуть з’являтися і камери, і локації, де ми будемо вимірювати швидкість з приладом TruCam. Але основна теза: не важливо, де ми ставимо камери і стоїмо з TruCam, головне – не порушувати правила дорожнього руху.

Скільки у Кременчуці проблемних ділянок, де треба встановлювати камери або стояти з TruCam?

- Найпроблемніша локація минулого року у нас була на вул. Вадима Пугачова. Але я ініціював програму по підвищеним пішохідним переходам, сумісно з органами місцевого самоврядування. Ми реалізували цю програму. І з того часу там не було ДТП.

Для того, щоб працювала система, треба, аби номери було видно. Чи почнете штрафувати за «сітки» на номерах?

- Ми давно приділяємо цьому питанню підвищену увагу. 3D-номери, приховані номери, номери за сіткою, транспортні засоби, які не ставлять номерні знаки... ми на це реагуємо та працюємо з водіями. Тому так, я наголошую для водіїв: потрібно відкрити правила дорожнього руху, там чітко визначається, де номери розташовані, ДСТУ прописує стандарт, які вони мають бути, і прошу не порушувати.

5
Автор: Юлия Волынская Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: камери швидкість пдр порушення перевищення швидкості
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Коментарі: 12

23
Mazepa:
Вчора, 15:22

Дивно, але вулицю Київську залишили без уваги, напевно тому що в київському напрямку найбільше мажорів і чиновників рухається.expressionless


21 0
57
rva:
Вчора, 15:32

Аваков пролобировал типа закона, когда виноват не водитель за рулем а мифический власник, которого и близко не было в машине. "Власник" ни сном ни духом оказывается в долгах. Думаю в судах расыпется не мало камерных дел. Полиция должна четко и однозназно определить кто за рулем машины нарушил правила. Полиция не хочет этим заниматься и упростила себе жизнь, придумали что виноват власник машины. Хотите наказать за нарушение правил-найдите нарушителя правил. Установите точно кто нарушил правила. Потуги с камерами уже были раньше, после судебных решений рассосались. 


22 10
1 218
hunter:
Вчора, 17:00

А задайте вопрос Борзенку,насколько законно ловить водителей на трукам с руки,а так же с выключенной герляндой,ну как менты в засаде.


21 5
131
belka2:
Вчора, 17:37

Цитата: rva

Аваков пролобировал типа закона, когда виноват не водитель за рулем а мифический власник, которого и близко не было в машине. "Власник" ни сном ни духом оказывается в долгах. Думаю в судах расыпется не мало камерных дел. Полиция должна четко и однозназно определить кто за рулем машины нарушил правила. Полиция не хочет этим заниматься и упростила себе жизнь, придумали что виноват власник машины. Хотите наказать за нарушение правил-найдите нарушителя правил. Установите точно кто нарушил правила. Потуги с камерами уже были раньше, после судебных решений рассосались. 

А це вже власник хай в судах доводить , що це не він був за кермом. Камер що беруть ДНК водія ще не придумали. Продав машину знімай з обліку і оформлюй на нового власника.


18 13
3 275
1
zzzzzz:
Вчора, 18:19

Непойму комментаторов, в чем проблема, едь себе 55 и не надо ничего доказывать.


17 15
122
GAndy:
Вчора, 18:29

Цитата: zzzzzz

Непойму комментаторов, в чем проблема, едь себе 55 и не надо ничего доказывать.

Ха-ха! На Л.Украинки "40" повесили. И камеру там. Так что можешь ехать свои 55 платить штраф.

Камеры никак не способствуют уменьшению аварийности. Это делается другими средствами. А камеры только чтоб деньи выбивать, автоматическое списание с карт чтоб еще и получать автоматически. Съездил с НПЗ в центр, вернулся домой, а на карточке ноль. И все счастливы. Бюджет то латать надо. ЗА чей счет?


16 11
1 218
hunter:
Вчора, 20:03

Ссылки запрещены,тогда погуглите

На очільника батальйону патрульних Кременчука Борзенка написали викривальний лист: депримійовує, не дає переходу до інших підрозділів, штрафує і влаштовує додаткову роботу в вихідні.

Может и журналисты ТФ проведут своё расследование.


8 0
3 275
1
zzzzzz:
Вчора, 20:34

Цитата: GAndy
А камеры только чтоб деньи выбивать
удивительно, а если не нарушать, тогда шо?
Цитата: GAndy
Так что можешь ехать свои 55 платить штраф.
не надо умничать . надо соблюдать правила
Цитата: GAndy
Камеры никак не способствуют уменьшению аварийности
когда там стояли с трукамами, то явно видно было как все сбрасывают до 50-ти и акуратненько так едут, так что не надо ля-ля. знак стоит что камера есть? стоит-дальше дело твое- хочешь лети, хочешь едь нормально.



17 7
180
Юлия Волынская:
Сьогодні, 08:14

Цитата: zzzzzz

Цитата: GAndy
А камеры только чтоб деньи выбивать
удивительно, а если не нарушать, тогда шо?
Цитата: GAndy
Так что можешь ехать свои 55 платить штраф.
не надо умничать . надо соблюдать правила
Цитата: GAndy
Камеры никак не способствуют уменьшению аварийности
когда там стояли с трукамами, то явно видно было как все сбрасывают до 50-ти и акуратненько так едут, так что не надо ля-ля. знак стоит что камера есть? стоит-дальше дело твое- хочешь лети, хочешь едь нормально.


Не знаю, за что заминусили ваши комменты. Дело говорите.
Я вот включаю себе по городу ограничитель 62, еду 55. И с высокой колокольни мне на тех, кому надо очень быстро, и, желательно, на желтый. 
Как говорит мой свёкр: "спешишь - перепрыгни". 
А ныть из-за чтого, что можно полинять на деньги за нарушение... я даже не знаю, что сказать. 


14 1
186
Marshall:
Сьогодні, 09:02

Цитата: belka2
Цитата: rva

Аваков пролобировал типа закона, когда виноват не водитель за рулем а мифический власник, которого и близко не было в машине. "Власник" ни сном ни духом оказывается в долгах. Думаю в судах расыпется не мало камерных дел. Полиция должна четко и однозназно определить кто за рулем машины нарушил правила. Полиция не хочет этим заниматься и упростила себе жизнь, придумали что виноват власник машины. Хотите наказать за нарушение правил-найдите нарушителя правил. Установите точно кто нарушил правила. Потуги с камерами уже были раньше, после судебных решений рассосались. 

А це вже власник хай в судах доводить , що це не він був за кермом. Камер що беруть ДНК водія ще не придумали. Продав машину знімай з обліку і оформлюй на нового власника.

Вы в курсе что такое презумпция невиновности? У нас в стране она действует и прописана в конституции, почитайте статью 62!
Никто не должен доказывать свою невиновность, наоборот полиция (прокуратура) должны доказать вину человека!


7 6
3 275
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:28

Цитата: Marshall
У нас в стране она действует и прописана в конституции, почитайте статью 62!
то есть вы требуете государство исполнять закон, сами при этом предполагая нарушение пддlaughing круто! ну то так мы в глубокой ж и будем сидеть. Никто не хочет выполнять пдд, законы, дают взятки и жалуются что берут, не платить налоги и требовать соцгарантий и .тд. ит. п.  



Цитата: Marshall
наоборот полиция (прокуратура) должны доказать вину человека!
так они и докажут. Какие проблемы в том , что кто то продал корыто по доверенности? то его уже беда. Система зафиксировала нарушение. Хозяин корыта есть. Что не так?


4 3
332
JJAbrams:
Сьогодні, 12:48

Цитата: hunter

А задайте вопрос Борзенку,насколько законно ловить водителей на трукам с руки,а так же с выключенной герляндой,ну как менты в засаде.

на столько же, на сколько и оленям за рулями нарушать скоростной режим


4 2
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