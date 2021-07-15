«Кремінь» залишився у Першій лізі й дізнався ім'я першого суперника

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 328

Сьогодні, 15 липня, у Києві набули офіційного статусу кілька важливих рішень, які стосуються Першої і Другої ліги. Згідно засідання Центральної Ради, скликаного за ініціативи президента ПФЛ, прийняли низку важливих рішень.

МФК «Миколаїв» виключили зі складу учасників Першої ліги і перевели до групи «Б» Другої ліги (замість МФК «Миколаїв-2»). Ще один клуб ФК «Кремінь», який був представлений у групі «Б» Другої ліги, включили до складу учасників Першої ліги. Місце кременчуцького клубу в групі «Б» Другої ліги займе ФК «Тростянець» (переведено з групи «А» Другої ліги).

Кремінь офіційно залишився у Першій лізі й першу домашню гру зіграє вдрма проти «ВПК-Агро».

Таким чином остаточний склад учасників Другої ліги (групи «Б»), де виступатиме МФК «Металург», виглядає так:

1. Балкани (Зоря)

2. Вікторія (Миколаївка)

3. Вовчанськ (Покотилівка)

4. Енергія (Нова Каховка)

5. Кристал (Херсон)

6. Металург (Запоріжжя)

7. Миколаїв

8. Нікополь

9. Перемога (Дніпро)

10. Полтава

11. Реал Фарма (Одеса)

12. Скорук (Нікопольський район)

13. Суми

14. Таврія Сімферополь

15. Тростянець

16. Яруд (Маріуполь)

Також Центральна Ради ПФЛ постановила, що з наступного сезону ФК «Олімпік» (Донецьк) гратиме у Першій лізі. «Кремінь» гратиме за калентарем «Миколаєва», а «Олімпік» - «Миная».

Календар ігор для футбольного клубу «Кремінь»

1 тур, 25.07 «Кремінь» - «ВПК-Агро»

2 тур, 31.07 «Краматорськ» - «Кремінь»

3 тур, 08.08 «Кремінь» - «Полісся»

4 тур, 14.08 «Кривбас» - «Кремінь»

5 тур, 22.08 «Кремінь» - «Нива»

6 тур, 28.08 «Гірник-Спорт» - «Кремінь»

7 тур, 05.09 «Кремінь» - «Олімпік»

8 тур, 11.09 «Кремінь» - «Агробізнес»

9 тур, 18.09 «Поділля» - «Кремінь»

10 тур, 26.09 «Кремінь» - «Альянс»

11 тур, 02.10 «Ужгород» - «Кремінь»

12 тур, 06.10 «Кремінь» - «Прикарпаття»

13 тур, 10.10 «Металіст» - «Кремінь»

14 тур, 16.10 «Кремінь» - «Оболонь»

15 тур, 23.10 «Волинь» - «Кремінь»