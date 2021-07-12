Кременчуцькі патрульні знайшли п'яного керманича, який втік з місця ДТП

Сьогодні, 11:19 Переглядів: 166

Кременчуцькі патрульні знайшли п'яного керманича, який втік з місця ДТП. Як повідомляє патрульна поліція міста, аварія сталася на трасі Полтава-Олександрія, поблизу повороту на Соснівку.

Водій автомобіля ВАЗ-21099 зачепив інший ВАЗ-21099. Керманич не зупинився, а просто поїхав далі. У ДТП люди не постраждали.

Правоохоронці, отримавши опис автівки, знайшли її та винуватця аварії на вул. Інтернаціональній. У 51-річного водія були ознаки алкогольного сп'яніння. Процедуру освідування він пройти відмовився, проте на нього все одно склали адмінпротокол за ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння), а також адмінматеріали за ст.124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодженні транспортних засобів), а також за ст. 122-4 (залишення місця ДТП).