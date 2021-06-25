Кременчужанин «під кайфом» сів за руль автівки

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 95

У Кременчуці патрульні затримали автомобіль, керманич якого, як з'ясувалося, був «під кайфом», а пасажир - зберігав заборонену речовину.

Уночі, патрулюючи вулицю Чкалова, правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ. Водій пройти огляд у медичному закладі категорично відмовився, а пасажир, почав помітно нервувати і щось ховати, побачивши правоохоронців.

Оскільки така поведінка видалася патрульним підозрілою, то правоохоронці перевірили пасажира і знайшли у нього пакетик з кристалічною речовинною, схожою на наркотичну та згорток з зеленою речовиною, яка також схожа на наркотичну.

Охоронці порядку викликали на місце слідчо-оперативну групу для вилучення речовин, ймовірно, наркотичних та склали на чоловіка адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження огляду на стан сп'яніння) та за ч. 1 ст. 121 (Керування транспортним засобом з технічною несправністю) КУпАП.