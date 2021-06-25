Оприлюднили результати ЗНО ще з чотирьох предметів: 18% абітурієнтів не склали історію України

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Стали відомі результати тестувань з української мови, української мови та літератури, історії України та біології.

Результати ЗНО з української мови та літератури, української мови (предмет можна було здати окремо, без літератури), історії України та біології учасники тестування вже можуть перевірити в особистому кабінеті.

Тестування з української мови проходило 1 червня. В ньому взяли участь 68716 осіб (54,4% від усіх, хто зареєструвався на ЗНО). За 40 завдань можна було набрати 74 бали, мінімальний поріг для складання іспиту встановили на рівні 17 балів. Не змогли його подолати 7,45% абітурієнтів.

проходило 1 червня. В ньому взяли участь 68716 осіб (54,4% від усіх, хто зареєструвався на ЗНО). За 40 завдань можна було набрати 74 бали, мінімальний поріг для складання іспиту встановили на рівні 17 балів. Не змогли його подолати 7,45% абітурієнтів. Українську мову та літературу здавали 222 533 людини (88,8%). Тестування складалося з 67 завдань, за які можна було отримати 116 балів. Поріг у 27 балів не подолали 7,96% учасників.

ЗНО з біології проходило 10 червня. Тест складали 79 388 осіб (62,4% від усіх зареєстрованих). За 50 завдань можна було отримати 82 бали. Граничний поріг становив 22 бали. Не склали тест 2,34% учасників.

Тестування з історії України відбулося 4 червня, його відвідала 203 361 особа (68% від усієї кількості учасників ЗНО). Тестування складалося з 60 завдань, максимальний бал – 94. Мінімальна кількість правильних відповідей становила 27 балів, і набрати їх не вдалося 18% абітурієнтів.

Нагадаємо, що абітурієнт може подати апеляцію протягом 5 днів з моменту публікації результатів.