Фірму-«близнючку», яка багатіє на бюджетних підрядах у Кременчуці, підозрюють у схемі розкрадання грошей

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 457 Коментарів: 1

Разом з фірмою у справі фігурує департамент ЖКГ та два комунальні підприємства. Правоохоронці зацікавилися схемами «обходу» тендерів - про них раніше писав «ТелеграфЪ»

Поліція розслідує кримінальну справу щодо привласнення та розтрати майна, де фігурує ТОВ «Фірма будівельний двір» - улюблений підрядник кременчуцьких замовників, які розпоряджаються бюджетними коштами. Про цю справу № 554/377/21, порушену за статтею 191, ч. 3 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна - дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) ми довідалися з Єдиного державного реєстру судових рішень. Зокрема, за клопотанням слідства, суд надав дозвіл на обшук та вилучення документів, які стосуються публічних закупівель. Справа розслідується із лютого 2020 року, найсвіжіша ухвала про обшук – від 26 квітня 2021 року.

У матеріалах суду йдеться про підряди на роботи ТОВ «Фірма Будівельний двір», отримані від низки замовників:

департаменту житлово-комунального господарства виконкому Кременчуцької міськради;

комунально-виробничого підприємства «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» (3 договори);

комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька» (7 договорів).

Слідство підозрює привласнення бюджетних коштів під час ремонтів та будівництва шляхом відображення недостовірних відомостей в актах приймання виконаних робіт. Правоохоронці звернули увагу на так звані «допорогові» закупівлі – коли роботи закуповуються за прямими угодами, без проведення тендерів. «ТелеграфЪ» присвятив багато публікацій цій темі.(Відповідно до Закону «Про публічні закупівлі»,товари та послуги на суму до 200 тис. грн та роботи до 1,5 млн грн до 19 квітня 2020 року можна було купувати без тендерів - тобто замовники могли обирати підрядника на свій розсуд, а критерії вибору при цьому, як правило, залишалися незрозумілими.)

Зокрема, два роки тому ми писали про новостворене ТОВ «Фірма будівельний двір», яка стрімко почала отримувати бюджетні підряди на допорогових закупівлях.

Та так – ніби успадкувало і підряди, і добрі зв’язки від своєї попередниці та «близнючки» - ПП «Будівельний двір». Тоді ми запитали про секрет успіху – заробітків на допорогах – одного з керівників обох фірм, Руслана Душку (на той час він полишив ПП «Будівельний двір» - і став головним інженером ТОВ «Фірма будівельний двір»).

- Люди знали мене особисто, мою репутацію. Коли я приходив, то вони вже знали, що це не людина «зі сторони» прийшла, а людина, яка виконувала роботи. Я пропонував свої послуги - і мені давали, - так він тоді пояснив секрет успіху та довіри замовників.

Наразі в правоохоронців інша версія того, на чому ґрунтується довіра.

- Шляхом аналізу встановлено, що для проведення закупівель послуг із ремонту та будівництва посадовими особами розпорядників бюджетних коштів, ціна договору заздалегідь штучно розбивалась на менші суми з метою обходу системи публічних закупівель «Прозоро» з можливістю укладення прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів. Перераховані бюджетні кошти в подальшому переводяться в готівку та перерозподіляються між службовими особами розпорядників коштів та службовими особами ТОВ «Фірма Будівельний двір». При цьому, службовими особами ТОВ «Фірма Будівельний двір» в актах виконаних робіт форми КБ-2в та довідках форми КБ-3 також відображаються недостовірні відомості щодо походження та вартості закуплених матеріалів та послуг, що залучаються при виконанні робіт та послуг. Зокрема, відображається походження будматеріалів від суб`єктів господарювання, які не здійснювали придбання таких матеріалів та не є його виробниками, тобто від підприємств, які містять ознаки фіктивності. Відображення таких недостовірних відомостей здійснюється за попереднього та подальшого погодження з боку посадових осіб Кременчуцької міської ради, - говориться в ухвалі суду, який розглядав питання про вилучення документів під час обшуку.

Слідство триває – повідомлення про підозру не вручені, про це ми також довідалися з ухвали.





ТОВ «Будівельний двір» отримало контрактів на суму майже 50 млн грн

Тим часом ТОВ «Будівельний двір» продовжує заробляти на бюджетних контрактах, хоча суми їх і не такі вражаючі, як у 2019 році. За даними аналітичної системи YouControl та модуля аналітики bi.prozorro, сума бюджетних договорів фірми за всі роки сягнула 49,82 млн грн:





(клікніть для збільшення)

у 2018 році – 9,52 млн грн;

у 2019 році – 25,43 млн грн:

у 2020 році – 13,05 млн грн:

у 2021 році – 1,8 млн грн.

При цьому понад 90% контрактів укладено на допорогах - так симпатизували замовники цій фірмі. Інфографіка - bi.prozorro.





(клікніть для збільшення)

з 19 квітня минулого року заробляти на допорогах улюбленим підрядникам стало складніше – нагадаємо, відбулися зміни у законі «Про публічні закупівлі», і всі товари, послуги, роботи на суму понад 50 тис грн мають проходити через тендер – спрощену процедуру торгів. Тобто закупівельні пороги було знижено (хоча відкриті торги, більш складна процедура, відбуваються на «старих» допорогах).

Що ж відбуваєтся зараз? Із Prozorro ми довідалися, що на відкриті торги ТОВ «Фірма Будівельний двір» виходить разом із ПП «Поло Інвестбуд», з яким має господарські відносини – про ці відносини ми теж довідалися із матеріалів судового реєстру. Якщо дві пов’язані господарською діяльністю фірми разом ходять на тендери – це вже ознака змови.