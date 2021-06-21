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Як не потрапити на «гачок» шахраїв: поради від поліції

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 289

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!

Поліція Полтавщини попереджає про появу нового виду шахрайства та радить здійснити превентивні заходи аби не стати жертвою злочинних схем.

Суть шахрайства полягає в тому, що злочинці дистанційно перевипускають телефонну сім-карту та оформляють онлайн-кредити на ім’я власника у сервісі швидких позик. Аби уникнути такого виду шахрайства та захиститися від подібних маніпуляцій радимо здійснити такі превентивні кроки:

  • власникам телефонів потрібно увімкнути в «Особистому кабінеті» мобільного оператора послугу заборони  на дистанційну заміну сім-карти;
  • слід прив’язати сім-карту до номера вашого паспорта;
  • активувати функцію додаткового підтвердження на всі платіжні операції, які ви здійснюєте в мережі.

Якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом.

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!

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Автор: Альона Душенко
Теги: шахраї
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