Як не потрапити на «гачок» шахраїв: поради від поліції

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 289

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!

Поліція Полтавщини попереджає про появу нового виду шахрайства та радить здійснити превентивні заходи аби не стати жертвою злочинних схем.

Суть шахрайства полягає в тому, що злочинці дистанційно перевипускають телефонну сім-карту та оформляють онлайн-кредити на ім’я власника у сервісі швидких позик. Аби уникнути такого виду шахрайства та захиститися від подібних маніпуляцій радимо здійснити такі превентивні кроки:

власникам телефонів потрібно увімкнути в «Особистому кабінеті» мобільного оператора послугу заборони на дистанційну заміну сім-карти;

слід прив’язати сім-карту до номера вашого паспорта;

активувати функцію додаткового підтвердження на всі платіжні операції, які ви здійснюєте в мережі.

Якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом.

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!