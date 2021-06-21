Як не потрапити на «гачок» шахраїв: поради від поліції

Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!
Поліція Полтавщини попереджає про появу нового виду шахрайства та радить здійснити превентивні заходи аби не стати жертвою злочинних схем.
Суть шахрайства полягає в тому, що злочинці дистанційно перевипускають телефонну сім-карту та оформляють онлайн-кредити на ім’я власника у сервісі швидких позик. Аби уникнути такого виду шахрайства та захиститися від подібних маніпуляцій радимо здійснити такі превентивні кроки:
Якщо ж ви все таки стали жертвою злочину, одразу звертайтеся до поліції будь-яким зручним для вас способом.
Урахуйте ці поради та бережіть себе й свої заощадження!