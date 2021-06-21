Блогерка з Кременчука у програмі «Світське життя» з Осадчою розповіла скільки заробляє на блозі

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 289

Відома українська блогерка Альона Венум у програмі «Світське життя» на «1+1» розповіла, скільки вона заробляє грошей на своєму блозі.

- Достатньо, щоб забезпечити себе, сім'ю й допомагати батькам. Ну якщо гривні в тугриках, то так, ми мільярдери на Балі. Так, десятки тисяч доларів, блогери стільки заробляють, – поділилася Венум.





Також блогерка прокоментувала критику користувачів щодо її ваги. Після пологів дівчина набрала кілька зайвих кілограмів, через це їй нерідко надходили хейтерскі коментарі.

- Коли ти на гормонах і в тебе такі гормональні страхи, ображає все, звичайно, я плакала. Але у плані того, що я була жирна, як вони говорили, по-перше, вони, у принципі, мали рацію, по-друге, для мене найголовніше, як до мене ставився чоловік. Йому все подобалося, мені важливіше, що діється в його голові, ніж у головах мільйонів людей – зазначила блогерка.





Альона та її чоловік Деріл поки що живуть в Україні, однак розглядають можливість переїхати до Штатів.

Альона Венум (Альона Соколова) – популярна українська відеоблогерка, колишня дружина українського музиканта Руслана Кузнєцова. Вона народилася 20 квітня 1992 року у Кременчуці. Свій YouTube-канал веде з 2005 року. Зараз на неї підписано 5,5 млн осіб.

У 2020 році вона вдруге вийшла заміж за Деріла Туфексі з Лос-Анджелеса, який записує ролики в TikTok під ніком Aquaman. У червні минулого року в них народилася дочка Скайлер.