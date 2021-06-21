Блогерка з Кременчука у програмі «Світське життя» з Осадчою розповіла скільки заробляє на блозі

Відома українська блогерка Альона Венум у програмі «Світське життя» на «1+1» розповіла, скільки вона заробляє грошей на своєму блозі.
Також блогерка прокоментувала критику користувачів щодо її ваги. Після пологів дівчина набрала кілька зайвих кілограмів, через це їй нерідко надходили хейтерскі коментарі.
Альона та її чоловік Деріл поки що живуть в Україні, однак розглядають можливість переїхати до Штатів.
Альона Венум (Альона Соколова) – популярна українська відеоблогерка, колишня дружина українського музиканта Руслана Кузнєцова. Вона народилася 20 квітня 1992 року у Кременчуці. Свій YouTube-канал веде з 2005 року. Зараз на неї підписано 5,5 млн осіб.
У 2020 році вона вдруге вийшла заміж за Деріла Туфексі з Лос-Анджелеса, який записує ролики в TikTok під ніком Aquaman. У червні минулого року в них народилася дочка Скайлер.