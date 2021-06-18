Від Києва до Лубен: На Полтавщині правоохоронці виявили «поля» маку та конопель

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 357

Грядки конопель та маку просто на власному подвір'ї розбив 39-річний житель Лубен.

За офіційними даними, слідчі та оперативники провели обшук на території домоволодіння та виявили більш ніж сотню рослин снотворного маку та понад 70 рослин конопель. Вилучені рослини направили на експертне дослідження.

За фактом незаконного вирощування рослин конопель та снотворного маку проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.310 (Незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку в кількості п'ятисот і більше рослин чи конопель у кількості п'ятдесят і більше рослин) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Тривають слідчі дії.