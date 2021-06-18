Чому кременчужанам і досі не виплатили субсидії за травень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 614 Коментарів: 3

Кременчужани повідомляють, що й досі не отримали субсидій за травень. Відтак, споживачам доводиться сплачувати рахунки самостійно, або залазити в борги, очікуючи відшкодування.

Нагадаємо, уряд змінив правила нарахування субсидій, відбулося внесення змін до Положення про порядок їх призначення. До того ж, завершився опалювальний період — а субсидія на неопалювальний період (із травня) розраховується заново.

Як повідомила керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Доценко, відповідаючи на запитання преси після засідання виконкому, управління праці та соцзахисту населення наразі не можуть нарахувати субсидії

- На сьогоднішній день відсутнє нове програмне забезпечення, яке дозволить нарахувати субсидії за останніми змінами. Як тільки ми його отримаємо, управління соцзахисту готові працювати і у вихідні, щоб зробити розрахунок. Це поки що залежить не від нас. По всій Україні не розраховані субсидії відповідно до нових змін з травня, - каже Марина Доценко.