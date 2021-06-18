Чому кременчужанам і досі не виплатили субсидії за травень

Кременчужани повідомляють, що й досі не отримали субсидій за травень. Відтак, споживачам доводиться сплачувати рахунки самостійно, або залазити в борги, очікуючи відшкодування.
Нагадаємо, уряд змінив правила нарахування субсидій, відбулося внесення змін до Положення про порядок їх призначення. До того ж, завершився опалювальний період — а субсидія на неопалювальний період (із травня) розраховується заново.
Як повідомила керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Доценко, відповідаючи на запитання преси після засідання виконкому, управління праці та соцзахисту населення наразі не можуть нарахувати субсидії