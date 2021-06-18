Кременчук, Все о субсидиях

Чому кременчужанам і досі не виплатили субсидії за травень

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 614 Коментарів: 3

 
В усьому «винне» комп'ютерне програмне забезпечення, каже керівниця депармаменту соцзахисту

Кременчужани повідомляють, що й досі не отримали субсидій за травень. Відтак, споживачам доводиться сплачувати рахунки самостійно, або залазити в борги, очікуючи відшкодування.

Нагадаємо, уряд змінив правила нарахування субсидій, відбулося внесення змін до Положення про порядок їх призначення. До того ж, завершився опалювальний період — а субсидія на неопалювальний період (із травня) розраховується заново.

Як повідомила керівниця департаменту соцзахисту населення Марина Доценко, відповідаючи на запитання преси після засідання виконкому, управління праці та соцзахисту населення наразі не можуть нарахувати субсидії

- На сьогоднішній день відсутнє нове програмне забезпечення, яке дозволить нарахувати субсидії за останніми змінами. Як тільки ми його отримаємо, управління соцзахисту готові працювати і у вихідні, щоб зробити розрахунок. Це поки що залежить не від нас. По всій Україні не розраховані субсидії відповідно до нових змін з травня, - каже Марина Доценко.
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Автор: Татьяна Донченко
Теги: субсидія субсидия затримка виплат
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Коментарі: 3

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antikola:
Сьогодні, 16:02

Денег нет, но вы держитесь!



Зато не барыга! Тарифный геноцид! Хоть посмеемся.


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Чувааак:
Сьогодні, 16:22

Так субсидії ж монетизовані!... чи я чогось не знаю?

А раз монетизовані, то грощі все одно ж повернуть, в чому тоді проблема? І до того ж платіжки зараз значно легшими стали, ніж в зимку.

Даремний кіпіш


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GAndy:
Сьогодні, 16:46

Классную отмазку придумали: новое программное обеспечение.

Повбывав бы.

Ну ничо, зато смешно же. Правда? Именно этого в комплексе хотело 73%.

Жуйте, не обляпайтесь.


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