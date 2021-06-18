Кременчужанина покусав собака, але патрульні його врятували

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 336 Коментарів: 2

Днями кременчужанина покусав собака та ще й так, що рятувати його життя довелося патрульним.

Як повідомили у прес службі поліції, патрульні надали чоловіку домедичну допомогу та супроводили автомобіль швидкої до лікарні.

Інцидент стався на вулиці Київській. За словами патрульних, чоловіка покусав собака і йому була потрібна допомога. Інспектори не гаючи ні хвилини, одразу наклали джгут, аби припинити кровотечу з ноги 42-річного потерпілого.

По прибуттю медиків, охоронці порядку допомогли транспортувати потерпілого до карети швидкої допомоги та супроводили її до медичного закладу.

Наразі життю потерпілого нічого не загрожує.