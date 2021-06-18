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Кременчужанина покусав собака, але патрульні його врятували

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 336 Коментарів: 2

 

Чоловік потрапив до лікарні

Днями кременчужанина покусав собака та ще й так, що рятувати його життя довелося патрульним.

Як повідомили у прес службі поліції, патрульні надали чоловіку домедичну допомогу та супроводили автомобіль швидкої до лікарні.

Інцидент стався на вулиці Київській. За словами патрульних, чоловіка покусав собака і йому була потрібна допомога. Інспектори не гаючи ні хвилини, одразу наклали джгут, аби припинити кровотечу з ноги 42-річного потерпілого.

По прибуттю медиків, охоронці порядку допомогли транспортувати потерпілого до карети швидкої допомоги та супроводили її до медичного закладу.

Наразі життю потерпілого нічого не загрожує.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: покусав
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Коментарі: 2

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Чувааак:
Сьогодні, 16:30

Знову ногу собаці в пащу засовував - почнуть заразь нить зоофіли


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Kremen.Club:
Сьогодні, 16:46

Плохих людей кабысдохи кусают по-плохому, а хороших - по-хорошему.


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