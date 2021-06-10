У Кременчуці активізувались псевдобанкіри

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 564

Шахраї «заробили» на кременчужанах майже 30 тисяч гривень

Щонайменше про чотири випадки шахрайства, зафіксовані у Кременчуці за одну добу, повідомляють правоохоронці.

За даними поліції, кременчужанці зателефонувала невідома особа, представилась працівником банку та під приводом захисту рахунку привласнила 8 361 грн.

Чоловік віддав шахраям 6 тисяч гривень, бо вони змогли запевнити його, що картку може бути заблоковано.

Найбільше втратив 59-річний чоловік. За даними поліції, він отримав смс-повідомлення в якому було вказано, що дію банківської картки обмежено, а для додаткової інформації потрібно зателефонувати за номером 0...... Зателефонувавши за вказаним номером, чоловік, відповідаючи на запитання, надав свій номер карти, дату до якої вона дійсна та CVV-код.

Після відповідей з його картки зникло 12 200 грн.

Майже вдесятеро менше «заробив» чоловік, що представився працівником служби безпеки банку та під приводом заблокування картки, зняв 1 889 грн.

Наразі правоохоронці з'ясовують деталі «угод» і просять містян бути уважнішими та не повідомляти необхідні дані невідомим.