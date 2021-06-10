На Полтавщині 10 червня скасували нерестову заборону на вилов риби

Полтавський рибоохоронний патруль повідомляє, що з 10 червня скасували нерестову заборону на вилов риби. Однак деякі обмеження не втрачають актуальність.
Дозволяється ловити рибу усіма видами вудок, якщо на них не більше ніж 5 гачків. При цьому добова вага улову не повинна перевищувати 3 кілограми. Немає заборони і на підводне полювання з гарпунними рушницями (при наявності посвідчення підводного мисливця) – якщо при цьому не застосовувати акваланг.
Деякі обмеження зберігатимуться упродовж червня: нерестова заборона на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах продовжена до 16 червня, а в придаткових системах річок – до кінця місяця.
Не можна ловити раків та окремі види риби, які менші за дозволені розміри:
За нанесення значної шкоди рибним запасам передбачена кримінальна відповідальність за статтею 249. Санкції – штраф від 17 000 до 51 000 гривень або обмеження чи позбавлення волі до трьох років із конфіскацією улову та знарядь.