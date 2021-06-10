«Руки Вверх», або Як кременчужани подорожували в молодість

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 798 Коментарів: 1

«Сотні кіловат звуку та світла, шоу тривалістю півтори години та хіти за 25 років історії групи «Руки Вверх», - так організатори анонсували концерт, що відбувся у Міському палаці культури 8 червня.

Чи вразив кременчужан двійник, без перебільшення, легендарного Сергія Жукова, знає ТелеграфЪ, бо теж відвідав концерт і послухав не лише пісні, а й думки містян, які були на концерті.

Уже в перші хвилини вокаліст просто зі сцени під акорди «Крошка моя» запросив глядачів не просто на концерт, а у справжню мандрівку в молодість.

Що казати — подорож, схоже, дійсно вдалася, адже глядачі повставали з місць та почали танцювати.

Але за якийсь час стало зрозуміло, що повставали глядачі не лише аби потанцювати. Частина містян у буквальному розумінні покинула залу, зрозумівши, що перед ними не справжній Сергій Жуков, а, за великим рахунком, тамада, який промовляє стандартні фрази на зразок «які ви класні» та «дякую за теплий прийом» і робить «сценічні» жести, припадаючи на одне коліно, стрибаючи та аплодуючи самому собі.

- Це не Сергій Жуков. Що це за підстава? За що ми платили гроші?, - говорили жіночки, виходячи з концерту.

Тут варто сказати, що про «підставу», а, говорячи словами організаторів, «вокаліста, який безперешкодно і законно може перебувати на території України і офіційно має право виконувати всі пісні гурту», мова йшла ще до концерту і це було зазначено на афішах. Тож, як кажуть — читайте інструкцію.

Ті ж, хто не чекав появи Сергія Жукова на сцені, а був налаштований на позитив та «відрив», свою насолоду отримав - і це теж факт. Концерт тривав понад півтори години. Був і традиційний вихід «на біс».

Подорож у молодість — це завжди чуттєво, до сліз зворушливо і по-живому.

Більшість глядачів, незважаючи на недоліки роботи артиста, активно підспівувала та танцювала «до упаду». Ба більше — люди, розходячись з концерту, продовжували співати безсмертні хіти, слова яких буквально закарбувалися в пам'яті тих, чия юність припала на 90-ті.

- А нам усе сподобалося. Ми останній раз так співали і танцювали, коли Ляпіс виступав. Це ж не просто пісні, це ж ціла історія, емоції, почуття врешті-решт. Ми слухали «Руки Вверх» на касетних магнітофонах, дійсно цілувалися вперше під них, танцювали всі ці «медляки» і писали листи на папері, чекаючи хлопців з армії, - говорить кременчужанка Олена і, не будемо намагатися бути оригінальними, таких серед прихильників групи більшість, бо недарма «Руки Вверх» свого часу були найяскравішими представниками поп культури.

Тож, «даешь Иванушек» или/и «Кар-Мен» - почуті після концерту заклики цілком справедливі, навіть якщо на сцені не справжній вокаліст.