«Руки Вверх», або Як кременчужани подорожували в молодість

Чи вразив кременчужан двійник, без перебільшення, легендарного Сергія Жукова, знає ТелеграфЪ, бо теж відвідав концерт і послухав не лише пісні, а й думки містян, які були на концерті.
Уже в перші хвилини вокаліст просто зі сцени під акорди «Крошка моя» запросив глядачів не просто на концерт, а у справжню мандрівку в молодість.
Що казати — подорож, схоже, дійсно вдалася, адже глядачі повставали з місць та почали танцювати.
Але за якийсь час стало зрозуміло, що повставали глядачі не лише аби потанцювати. Частина містян у буквальному розумінні покинула залу, зрозумівши, що перед ними не справжній Сергій Жуков, а, за великим рахунком, тамада, який промовляє стандартні фрази на зразок «які ви класні» та «дякую за теплий прийом» і робить «сценічні» жести, припадаючи на одне коліно, стрибаючи та аплодуючи самому собі.
Тут варто сказати, що про «підставу», а, говорячи словами організаторів, «вокаліста, який безперешкодно і законно може перебувати на території України і офіційно має право виконувати всі пісні гурту», мова йшла ще до концерту і це було зазначено на афішах. Тож, як кажуть — читайте інструкцію.
Ті ж, хто не чекав появи Сергія Жукова на сцені, а був налаштований на позитив та «відрив», свою насолоду отримав - і це теж факт. Концерт тривав понад півтори години. Був і традиційний вихід «на біс».
Подорож у молодість — це завжди чуттєво, до сліз зворушливо і по-живому.
Більшість глядачів, незважаючи на недоліки роботи артиста, активно підспівувала та танцювала «до упаду». Ба більше — люди, розходячись з концерту, продовжували співати безсмертні хіти, слова яких буквально закарбувалися в пам'яті тих, чия юність припала на 90-ті.
Тож, «даешь Иванушек» или/и «Кар-Мен» - почуті після концерту заклики цілком справедливі, навіть якщо на сцені не справжній вокаліст.