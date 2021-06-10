Полтавщина отримала 8,9 мільйонів гривень на виплати субсидій: коли і де отримати

На Полтавщині розпочали виплати пільгових коштів на оплату житлово-комунальних послуг, повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Усього субсидії на оплату ЖКП за травень в області призначили 59,9 тисячам пільговиків, з них 34,3 отримують кошти в безготівковій формі. 7 червня гроші перерахували на банківські рахунки.
Тим, хто отримує виплати у відділеннях «Укрпошти», виплачуватимуть гроші з 7 по 25 червня згідно графіку.
Пільги у грошовій безготівковій формі перерахують надавачам житлово-комунальних послуг через АТ «Ощадбанк» до 18 червня.