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Вакцинація в Україні: яка різниця між Міжнародним свідоцтвом та «ковідним сертифікатом»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 427 Коментарів: 1

 

Ці документи зокрема потрібні для виїзду за кордон та повернення у країну

Міністерство охорони здоров'я пояснило, які документи українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації. Це потрібно зокрема для виїзду за кордон та повернення у країну.

Перший — це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Як передає «Громадське телебачення», у МОЗ наголошують, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Угорщина, Молдова й Туреччина вже погодилися визнавати цей український документ.

Другий — так званий «ковідний сертифікат», «імунний паспорт» або «зелений сертифікат». Він ще на стадії розробки та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ. Орієнтовно в Україні планують його запустити з 1 липня.

За інформацією «Громадського телебачення», у ЄС «ковідні сертифікати» запрацювали з 1 червня. Станом на 7 червня їх видають вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

У чому різниця між цими документами?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

  • вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;
  • свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;
  • можна отримати лише в паперовому форматі;
  • видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;
  • використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

«Ковідний сертифікат»:

  • зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;
  • міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;
  • видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;
  • можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через «Дію»;
  • у планах зробити 2 версії: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон;
  • через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: свідоцтво про вакцинацію сертифікат вакцинація паспорт
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Коментарі: 1

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romix:
Сьогодні, 15:35

А давайте еще какую-нибудь бумажку придумайте. Например, сертификат о наличии/отсутствии сертификата о вакцинации.

 

Только что заходил в Дію - там на загранпаспорте бегущая строка "НЕ ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН". Чуть под стол не сполз от счастья и радости. 

 

Я понимаю, что им там *** делать и нужно пилить бюджет под создание еще какой-то ерунды, но их реформы и новшества доходят до абсурда. Идите лучше сажайте 3 млрд деревьев, как завещал великий Зе.


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