Вакцинація в Україні: яка різниця між Міжнародним свідоцтвом та «ковідним сертифікатом»

Ці документи зокрема потрібні для виїзду за кордон та повернення у країну
Міністерство охорони здоров'я пояснило, які документи українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації. Це потрібно зокрема для виїзду за кордон та повернення у країну.
Перший — це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.
Як передає «Громадське телебачення», у МОЗ наголошують, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Угорщина, Молдова й Туреччина вже погодилися визнавати цей український документ.
Другий — так званий «ковідний сертифікат», «імунний паспорт» або «зелений сертифікат». Він ще на стадії розробки та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ. Орієнтовно в Україні планують його запустити з 1 липня.
За інформацією «Громадського телебачення», у ЄС «ковідні сертифікати» запрацювали з 1 червня. Станом на 7 червня їх видають вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.
У чому різниця між цими документами?
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:
- вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;
- свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;
- можна отримати лише в паперовому форматі;
- видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;
- використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.
«Ковідний сертифікат»:
- зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС та Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;
- міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;
- видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;
- можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній - через «Дію»;
- у планах зробити 2 версії: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон;
- через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС та ВООЗ.