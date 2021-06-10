Вакцинація в Україні: яка різниця між Міжнародним свідоцтвом та «ковідним сертифікатом»

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 427 Коментарів: 1

Ці документи зокрема потрібні для виїзду за кордон та повернення у країну

Міністерство охорони здоров'я пояснило, які документи українці зможуть використовувати як підтвердження вакцинації. Це потрібно зокрема для виїзду за кордон та повернення у країну.

Перший — це Міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Документ видається після проходження повного циклу вакцинації та використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

Як передає «Громадське телебачення», у МОЗ наголошують, що український сертифікат буде сумісним із європейськими. Угорщина, Молдова й Туреччина вже погодилися визнавати цей український документ.

Другий — так званий «ковідний сертифікат», «імунний паспорт» або «зелений сертифікат». Він ще на стадії розробки та буде запроваджений після затвердження міжнародних вимог ЄС та ВООЗ. Орієнтовно в Україні планують його запустити з 1 липня.

За інформацією «Громадського телебачення», у ЄС «ковідні сертифікати» запрацювали з 1 червня. Станом на 7 червня їх видають вже сім країн: Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія та Польща. Остаточно впровадити документ у Європейському Союзі планують із 15 червня.

У чому різниця між цими документами?

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

можна отримати лише в паперовому форматі;

видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я;

використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

«Ковідний сертифікат»: