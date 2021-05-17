На Полтавщині викрили підпільний нафтозавод

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 655 Коментарів: 2

Прокуратура Полтавщини припинила діяльність цілого підпільного нафтозаводу, який «тримали» жителі Полтавської та Кіровоградської областей.



Наразі кількох ділків підозрюють у організації процесу незаконного виготовлення та переробки бензину і дизельного пального для його подальшого продажу.





В офісних приміщеннях провели обшуки у ході яких знайшли документи фінансово-господарської діяльності, печатки, а також понад 26 т нафтопродуктів, майже 40 т бензину загальною орієнтовною вартістю близько 2 млн грн.









За даними прокуратури області, попередня кваліфікація кримінальних правопорушень – ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2 ст. 366 КК України (незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання, а також збут і транспортування із цією метою незаконно виготовленого пального; умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах; підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки).





Досудове розслідування триває. У кримінальному провадженні призначено відповідні експертизи.