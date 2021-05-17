«На большом воздушном шаре»: кременчужани відкрили сезон повітроплавання

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 447

Найбільший у Східній Європі весняний фестиваль повітряних куль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома» відбувся цими вихідними у Києві. Як стало відомо журналістам Телеграфа, участь у ньому взяли і пілоти аеростату з Кременчука.





За офіційними даними, традиційно щорічний сімейний фестиваль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома» приурочено до Дня матері.

Місія фестивалю «Монгольф’єрія» - сприяти формуванню образу Києва, як повітроплавної столиці Європи. Після проведення фестивалю кожен учасник польотів отримає іменний диплом про його внесок у популяризацію повітроплавання в Україні.

Протягом трьох днів учасники фестивалю з усієї України створювали справжню повітроплавну казку. Кременчужани поділилися з виданням фотовраженнями від побаченого.





Організатором сімейного фестивалю повітряних куль «Монгольф’єрія. Мамо, я вдома» є повітроплавне товариство «Монгольф'єр» та громадська спілка «Українське повітроплавне товариство», які щорічно організовують фестивалі повітряних куль в Києві та області, Умані, Черкасах і Луцьку.



