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Патрульні визнали дороги у Кременчуці небезпечними для життя

Вчора, 17:38 Переглядів: 1 334 Коментарів: 4

 

На двох перехрестях через аварійність буде змінено умови руху транспорту

Патрульна поліція Кременчука провела аналіз аварійності на вулично-шляховій мережі міста та визначила місця з незадовільними дорожніми умовами для руху транспорту, а також ділянки дороги з підвищеною аварійністю.


Одним з таких місць є перехрестя вулиць Великої Набережної та Ярмаркової. Зазначене перехрестя характеризується високою інтенсивністю руху через залізничний переїзд. Так, під час виїзду з вулиці Великої Набережної на Ярмаркову, водії перетинають переїзд у два ряди, виїжджаючи на узбіччя, при тому, що проїжджа частина цієї ділянки має по одній смузі для руху транспорту в кожному напрямку. Рухаючись таким чином, керманичі порушують вимоги правил дорожнього руху.


Отож, найближчим часом буде змінена схема організації дорожнього руху на цьому перехресті, а саме — за допомогою дорожніх знаків 5.17.1 і 5.17.2 «Напрямок руху по смугам» й дорожньої розмітки зміниться кількість смуг. По вулиці Велика Набережна у напрямку вулиці Ярмаркової буде дві смуги для руху, а з Ярмаркової на Велику Набережну — одна.


Також, враховуючи високий рівень дорожньо-транспортних пригод під час заїзду з вулиці Вадима Пугачова на заправку BVS, прийняли рішення змінити організацію дорожнього руху і на цій ділянці дороги. Заплановано нанесення розмітки 1.3 «Двійна суцільна лінія» та встановлення дорожніх знаків 4.1 «Рух прямо», що заборонить заїзд на заправку з лівим поворотом.


Враховуйте викладену вище інформацію під час поїздки містом.


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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: ями дороги
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Коментарі: 4

450
ankrem:
Вчора, 17:41

Ну хоть что то адекватное.


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hunter:
Вчора, 19:24

 

Видать еще мало погибло возле Толоки,если так и не решились там поставить светофор.


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182
Marshall:
Вчора, 21:08

а когда наконец то поставят пешеходный светофор и перенесут автомобильный возле оптовки (нынче Маркетопт) на Московской (она же Пугачёва) ??? пешеходы задрали там ходить буд-то сохранились утром...


3 0
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VsegdaProtiv:
Вчора, 23:28

лучше б ещё закрыли на бивисе, что на Киевской и Московской перекрёстке съезд


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