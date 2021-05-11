Патрульні визнали дороги у Кременчуці небезпечними для життя

Вчора, 17:38 Переглядів: 1 334 Коментарів: 4

На двох перехрестях через аварійність буде змінено умови руху транспорту

Патрульна поліція Кременчука провела аналіз аварійності на вулично-шляховій мережі міста та визначила місця з незадовільними дорожніми умовами для руху транспорту, а також ділянки дороги з підвищеною аварійністю.





Одним з таких місць є перехрестя вулиць Великої Набережної та Ярмаркової. Зазначене перехрестя характеризується високою інтенсивністю руху через залізничний переїзд. Так, під час виїзду з вулиці Великої Набережної на Ярмаркову, водії перетинають переїзд у два ряди, виїжджаючи на узбіччя, при тому, що проїжджа частина цієї ділянки має по одній смузі для руху транспорту в кожному напрямку. Рухаючись таким чином, керманичі порушують вимоги правил дорожнього руху.





Отож, найближчим часом буде змінена схема організації дорожнього руху на цьому перехресті, а саме — за допомогою дорожніх знаків 5.17.1 і 5.17.2 «Напрямок руху по смугам» й дорожньої розмітки зміниться кількість смуг. По вулиці Велика Набережна у напрямку вулиці Ярмаркової буде дві смуги для руху, а з Ярмаркової на Велику Набережну — одна.





Також, враховуючи високий рівень дорожньо-транспортних пригод під час заїзду з вулиці Вадима Пугачова на заправку BVS, прийняли рішення змінити організацію дорожнього руху і на цій ділянці дороги. Заплановано нанесення розмітки 1.3 «Двійна суцільна лінія» та встановлення дорожніх знаків 4.1 «Рух прямо», що заборонить заїзд на заправку з лівим поворотом.





Враховуйте викладену вище інформацію під час поїздки містом.



