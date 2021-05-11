«Кремінь» вибив «Кремінь» на шляху до фіналу й завоював «золото» «Промінь Мрії Cup»

Вчора, 17:11 Переглядів: 502

9 травня у Горішніх Плавнях завершився турнір «Промінь Мрії Cup». Вихованці Антона й Олександра Диндікових, «Кремінь» 2008, стали переможцями турніру, перемігши «Металіст 1925» у серії післяматчевих пенальті.

На шляху до фіналу наші хлопці перемогли «Гірник-Спорт» з рахунком – 3:0, КДЮСШ Світловодськ – 7:0 та «Газовик» (Донець Харківської області) – 6:1. У півфіналі «Кремінь» 2008 переміг менших одноклубників «Кремінь» 2009 з рахунком – 1:0.

У фіналі після нічиєї з «Металістом 1925» – 1:1, все вирішилося у серії пенальті, в якій воротар кременчуцької команди відбив два удари, а воротар харків’ян – один.

В підсумку кращим воротарем став Данило Балязин («Кремінь» 2008), кращим бомбардиром – Кирило Кийло («Кремінь» 2008).





Бронзові нагороди виборола команда «Кремінь» 2009 (тренер Володимир Дичко), яка також у серії пенальті переграла «Газовик» із селища міського типу Донець Харківської області. Також наші хлопці отримали «Кубок Надії».