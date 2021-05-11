Де у Кременчуці відключатимуть світло 12 травня: адреси

Вчора, 18:07 Переглядів: 1 260

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі відключення електроенергії 12 травня. Це пов’язано з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.





З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Вадима Пугачова, 4а, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 17А, 19, 21;

вул. Космонавтів;

вул. Академіка Герасимовича;

вул. Чумацький шлях;

вул. Григорія Чуркіна;

вул. Ліщинова;

вул. Мєндєлєєва;

вул. Чорноморська;

вул. Тіниста;

вул. Василя Стуса;

пров. Гайдамацький;

пров. Михайлівський;

пров. Пилипа Орлика;

пров. Самойлівський;

пров. Космічний;

пров. Автобусний;

пров. Грузинський;

пров. Вагонобудівний;

пров. Патаржинського;

пров. Івана Миколайчука;

пр. Самойлівський;

туп. Самойлівський.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами: