Де у Кременчуці відключатимуть світло 12 травня: адреси

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі відключення електроенергії 12 травня. Це пов’язано з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.
З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Вадима Пугачова, 4а, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 17А, 19, 21;
- вул. Космонавтів;
- вул. Академіка Герасимовича;
- вул. Чумацький шлях;
- вул. Григорія Чуркіна;
- вул. Ліщинова;
- вул. Мєндєлєєва;
- вул. Чорноморська;
- вул. Тіниста;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- пров. Михайлівський;
- пров. Пилипа Орлика;
- пров. Самойлівський;
- пров. Космічний;
- пров. Автобусний;
- пров. Грузинський;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Патаржинського;
- пров. Івана Миколайчука;
- пр. Самойлівський;
- туп. Самойлівський.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Республіканська, 75, 77, 79;
- вул. Приходька, 113-135;
- вул. Верхньодніпровська;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- вул. Щастя;
- вул. Зелена;
- вул. 3-х Космонавтів;
- вул. Ростовська;
- пров. Винахідників Бикова;
- пров. Олександрійська;
- пров. Декабристів;
- пров. Щастя;
- туп. Перекопський.