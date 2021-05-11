Кременчук

Де у Кременчуці відключатимуть світло 12 травня: адреси

Вчора, 18:07 Переглядів: 1 260

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» попереджає кременчужан про можливі відключення електроенергії 12 травня. Це пов’язано з проведенням планових ремонтів трансформаторних підстанцій та повітряних електромереж.


З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Вадима Пугачова, 4а, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 17А, 19, 21;
  • вул. Космонавтів;
  • вул. Академіка Герасимовича;
  • вул. Чумацький шлях;
  • вул. Григорія Чуркіна;
  • вул. Ліщинова;
  • вул. Мєндєлєєва;
  • вул. Чорноморська;
  • вул. Тіниста;
  • вул. Василя Стуса;
  • пров. Гайдамацький;
  • пров. Михайлівський;
  • пров. Пилипа Орлика;
  • пров. Самойлівський;
  • пров. Космічний;
  • пров. Автобусний;
  • пров. Грузинський;
  • пров. Вагонобудівний;
  • пров. Патаржинського;
  • пров. Івана Миколайчука;
  • пр. Самойлівський;
  • туп. Самойлівський.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Республіканська, 75, 77, 79;
  • вул. Приходька, 113-135;
  • вул. Верхньодніпровська;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • вул. Щастя;
  • вул. Зелена;
  • вул. 3-х Космонавтів;
  • вул. Ростовська;
  • пров. Винахідників Бикова;
  • пров. Олександрійська;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Щастя;
  • туп. Перекопський.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення Полтаваобленерго
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