У Полтаві 18-річний юнак напав на капітана поліції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 900 Коментарів: 3

Напад на капітана поліції було днями скоєно у Полтаві. За даними пресслужби поліції, інцидент стався вночі під час патрулювання біля одного з продуктових магазинів у Шевченківському районі Полтави.





Екіпаж патрульної поліції зупинився біля крамниці для урегулювання конфлікту між невідомими чоловіками, що вже переростав у бійку. На зауваження правоохоронця один з учасників сварки відреагував несподівано агресивно – чоловік кинувся на поліцейського.





Патрульному вдалося відбити раптовий напад, однак під час сутички зловмисник встиг спричинити поліцейському ушкодження. Правопорушником виявився 18-річний полтавець. У юнака в минулому вже були судимості за насильницькі злочини.





Заступник начальника поліції області Артем Родигін повідомив:





- За висновками обстеження у працівника поліції забої та струс головного мозку. Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Тривають необхідні слідчі дії.





Санкція ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, яку інкримінують зловмисникові, передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.