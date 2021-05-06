Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві 18-річний юнак напав на капітана поліції

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 900 Коментарів: 3

У правоохоронця забої та струс головного мозку

Напад на капітана поліції було днями скоєно у Полтаві. За даними пресслужби поліції, інцидент стався вночі під час патрулювання біля одного з продуктових магазинів у Шевченківському районі Полтави.


Екіпаж патрульної поліції зупинився біля крамниці для урегулювання конфлікту між невідомими чоловіками, що вже переростав у бійку. На зауваження правоохоронця один з учасників сварки відреагував несподівано агресивно – чоловік кинувся на поліцейського.


Патрульному вдалося відбити раптовий напад, однак під час сутички зловмисник встиг спричинити поліцейському ушкодження. Правопорушником виявився 18-річний полтавець. У юнака в минулому вже були судимості за насильницькі злочини.


Заступник начальника поліції області Артем Родигін повідомив:


- За висновками обстеження у працівника поліції забої та струс головного мозку. Фігуранту вже повідомлено про підозру в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Тривають необхідні слідчі дії.


Санкція ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України, яку інкримінують зловмисникові, передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: нападение капітан поліції бійка Полтава
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Коментарі: 3

322
shoni1970:
Сьогодні, 15:20

Ну це ж не у бабусі пучок кропу відібрати, що стоіть під супермаркетом і торгує собі на хліб. Як з такою підготовкою можна бути капітаном поліції, навчати і командувати підлеглими?


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695
VsegdaProtiv:
Сьогодні, 16:59

Мы ж Европа! Там за подобный проступок нарушителя могут и подстрелить


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1 146
hunter:
Сьогодні, 17:37

Патрульному вдалося відбити раптовий напад, однак під час сутички зловмисник встиг спричинити поліцейському ушкодження.

 

 

 

 

Как так и отбил и получил с сотресением?


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