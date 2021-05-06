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За 6 кроків до: «Кремінь» в бойовому настрої готов прийняти «Ниву» Тернопіль

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 362

 

Кременчуцька команда під керівництвом нового тренера прийматиме тернопільську команду

Завтра, 7 травня, футбольний клуб «Кремінь» прийме тернопільську «Ниву». Матч розпочнеться о 15.30 на стадіоні «Кремінь-Арена».


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Зміна головних тренерів


І «Кремінь», і тернопільська «Нива» цієї весни змінили головних тренерів. У середині квітня за спільною згодою сторін припинено співпрацю із головним тренером «Ниви» Ігорем Біланом. Новим наставником жовто-зелених став 49-річний Ігор Климовський.


«Кремінь» після поразки у Дніпрі з «ВПК-Агро» змінив керманича тренерського штабу. Після програшу у відставку подали головний тренер Олексій Годін та старший тренер Роман Локтіонов. Вчетверте «Кремінь» очолив Сергій Свистун.


Суддівські призначення


  • Головний арбітр - Олександр Афанасьєв (Харків)
  • Асистенти арбітра - Заур Курбанов (Херсон), Ірина Петрова (Нова Каховка)
  • Четвертий арбітр - Олександр Садовий (Кременчук)
  • Спостерігач арбітражу - Геннадій Бич (Київ)

Цього сезону головний арбітр обслуговував матч «Кременя», коли «синьо-білі» вдома поступилися «Прикарпаттю». А ось матчі «Ниви» Олександр Афанасьєв не обслуговував.


Історія протистоянь


Після відновлення команди зустрічалися єдиний раз - у першому колі чемпіонату. Матч завершився бойовою нічиєю у Вишнівці з рахунком 2:2. Голами відзначилися Гатала і Кисличенко у «Ниви» та Сорокін і Луїз у «Кременя».


15 травня «Кремінь» у Миколаєві зіграє з місцевою муніципальною командою «Миколаїв». 21 травня «синьо-білі» приймуть «Агробізнес».

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Автор: Альона Душенко Відео: Kremen TV FOOTBALL
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