В Кременчуцькому районі чоловік забив сусіда до смерті через ревнощі

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За смертельне побиття односельця жителя Кременчуцького району засуджено на 7,5 років

Найближчі сім з половиною років 35-річний житель села Вербки Кременчуцького району проведе за гратами.





За офіційними даними, Глобинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення і доведено вину підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину.





Восени минулого року чоловік, перебуваючи вже напідпитку, посварився з товаришем по чарці під час застілля, приревнувавши до своєї співмешканки. Господар оселі бив гостя кулаками та ногами куди приходилося. У ході бійки він завдав не менше 12 ударів, від яких потерпілий помер на місці події.





Свою вину у вчиненні злочину обвинувачений визнав частково, вказуючи на меншу кількість нанесених ударів, однак на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, слідчих експериментів та показів свідків Семенівським районним судом чоловіка визнано винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), та призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.





До набрання вироком законної сили звинувачуваний перебуватиме під вартою.