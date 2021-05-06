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В Кременчуцькому районі чоловік забив сусіда до смерті через ревнощі

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 663

За смертельне побиття односельця жителя Кременчуцького району засуджено на 7,5 років

Найближчі сім з половиною років 35-річний житель села Вербки Кременчуцького району проведе за гратами.


За офіційними даними, Глобинською окружною прокуратурою підтримано публічне обвинувачення і доведено вину підозрюваного у скоєнні тяжкого злочину.


Восени минулого року чоловік, перебуваючи вже напідпитку, посварився з товаришем по чарці під час застілля, приревнувавши до своєї співмешканки. Господар оселі бив гостя кулаками та ногами куди приходилося. У ході бійки він завдав не менше 12 ударів, від яких потерпілий помер на місці події.


Свою вину у вчиненні злочину обвинувачений визнав частково, вказуючи на меншу кількість нанесених ударів, однак на підставі зібраних доказів, проведених експертиз, слідчих експериментів та показів свідків Семенівським районним судом чоловіка визнано винним у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України), та призначено покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі.


До набрання вироком законної сили звинувачуваний перебуватиме під вартою.

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Автор: Ірина Андрєєва
Теги: вбивство бійка прокуратура
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