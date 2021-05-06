Харківська поліція викрила «мінера-рецидивіста» Полтавської прокуратури

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 413

Дзвінок про те, що в будівлі прокуратури в Полтаві закладено вибухівку, надійшов у відділ поліції Харківщини

Харківська поліція встановила особу людини, яка повідомила про замінування прокуратури в Полтаві. Як повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, ним виявився 46-річний чоловік, який вже притягувався до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про мінування в Полтаві.





У ході проведення оперативних заходів харківські поліцейські встановили, що 46-річний чоловік у Харкові виконував ремонтні роботи і тимчасово проживав у квартирі, з якої дзвонив. Причину свого вчинку працівникам поліції він пояснити не зміг, - йдеться в повідомленні.





Дзвінок про те, що в будівлі прокуратури в Полтаві закладено вибухівку, надійшов у відділ поліції №1 Харківського райуправління №2 у вівторок, 4 травня. Заявник також повідомив поліцейським, де знаходиться. Повідомлення про мінування виявилося хибним.





За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.