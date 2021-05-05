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У Кременчуці врятували кота, який втік від суперника та власниці на дерево

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 852

 

Тваринка добу просиділа на дереві

5 травня близько 13.00 у районі будинку №12 на вулиці Перемоги рятувальники знімали кота з дерева, куди він заскочив після суперечки з іншим котом.


За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, до служби порятунку зателефонувала власниця чотирилапого. Вона розповіла, що пухнастик втік від неї під час прогулянки, сидить вже добу на дереві на рівні 3-го поверху і не може самостійно злізти.


За допомогою трьохколінчатої драбини рятувальники зняли тваринку, після чого передали її власниці. 


Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв про те, як у Придніпровському парку рятували голуба, який «повісився» на дереві.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: кот дерево спасатели
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