У Кременчуці врятували кота, який втік від суперника та власниці на дерево

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 852

5 травня близько 13.00 у районі будинку №12 на вулиці Перемоги рятувальники знімали кота з дерева, куди він заскочив після суперечки з іншим котом.





За інформацією Кременчуцького міськрайонного управління ДСНС, до служби порятунку зателефонувала власниця чотирилапого. Вона розповіла, що пухнастик втік від неї під час прогулянки, сидить вже добу на дереві на рівні 3-го поверху і не може самостійно злізти.





За допомогою трьохколінчатої драбини рятувальники зняли тваринку, після чого передали її власниці.





Нагадаємо, раніше ТЪ повідомляв про те, як у Придніпровському парку рятували голуба, який «повісився» на дереві.