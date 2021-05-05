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Ефективність вакцин проти COVID-19 після першої дози виявилася більшою, ніж заявляли раніше

Сьогодні, 16:29 Переглядів: 944 Коментарів: 2

 

Згідно дослідженню, ефективність Astra Zeneca становить 86%, а Pfizer – 89,7%

Спеціалісти Корейського агентства з контролю та профілактики захворювань провели дослідження ефективності вакцин Astra Zeneca та Pfizer після першої дози. За інформацією Reuters, показник виявився дещо більшим, ніж було заявлено раніше.


Так, вчені проаналізували данні більше ніж 3,5 мільйонів людей у Південній Кореї віком 60 років і старше, починаючи з 26 лютого. З них COVID-19 виявили у 1237 осіб, і лише 29 з них захворіли після отримання першої дози вакцини.


Це доводить високу ефективність вакцин, яка зросте ще більше після щеплення двома дозами.


Раніше повідомлялося, що Astra Zeneca ефективна на 76% після першого щеплення, а Pfizer – на 85%, проте дане дослідження показує результати 86% та 89,7% відповідно.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: вакцинація ефективність перша доза
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Коментарі: 2

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piligrim:
Сьогодні, 17:19

Очередные басни от пиарщиков...

Британо-шведская AstraZeneka, с недавних пор носит в ЕС другое имя - Vaxzevria.

Смену названия сделали на фоне многочисленных скандалов по поводу этой вакцины - в частности, смертей от внезапных тромбозов, которые наблюдаются у пациентов после прививки.


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ankrem:
Сьогодні, 21:36

Цитата: piligrim

Очередные басни от пиарщиков...

Британо-шведская AstraZeneka, с недавних пор носит в ЕС другое имя - Vaxzevria.

Смену названия сделали на фоне многочисленных скандалов по поводу этой вакцины - в частности, смертей от внезапных тромбозов, которые наблюдаются у пациентов после прививки.

только % от тромбов, в сотни раз меньше смертности и риска болезни.


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