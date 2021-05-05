Відключення електроенергії у Кременчуці 6 травня: назвали адреси

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 травня у Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.
З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:
- вул. Павлова, 16;
- вул. Червона Гірка, 41;
- вул. Лізи Чайкіної, 37.
З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:
- вул. Володимира Вернадського;
- вул. Чернишевського;
- вул. Рилєєва;
- вул. Портова;
- вул. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Манагарова;
- вул. Східна;
- вул. Франка;
- вул. Перекопська;
- вул. Центральна;
- вул. Підгірна;
- туп. Перекопський;
- пров. Декабристів;
- пров. Грушевий.