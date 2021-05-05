Відключення електроенергії у Кременчуці 6 травня: назвали адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 травня у Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.





З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

вул. Павлова, 16;

вул. Червона Гірка, 41;

вул. Лізи Чайкіної, 37.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами: