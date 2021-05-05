Кременчук, Споживач

Відключення електроенергії у Кременчуці 6 травня: назвали адреси

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 308

 

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомляє, що 6 травня у Кременчуці можливі тимчасові відключення електроенергії. Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах міста.


З 06.00 до 18.00 відключатимуть світло за адресами:

  • вул. Павлова, 16;
  • вул. Червона Гірка, 41;
  • вул. Лізи Чайкіної, 37.

З 08.00 до 17.00 не буде світла за адресами:

  • вул. Володимира Вернадського;
  • вул. Чернишевського;
  • вул. Рилєєва;
  • вул. Портова;
  • вул. Лейтенанта Дніпрова;
  • вул. Манагарова;
  • вул. Східна;
  • вул. Франка;
  • вул. Перекопська;
  • вул. Центральна;
  • вул. Підгірна;
  • туп. Перекопський;
  • пров. Декабристів;
  • пров. Грушевий.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: електроенергія графік відключення
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