Ferrexpo Streamers: вебінари для підлітків про сучасні професії та навички

Хочеш бути в тренді професій і навичок майбутнього? Цікаво спробувати самостійно створювати креативний контент і вести власний блог? Тоді цей проєкт саме для тебе!
Центр «Розвиток КСВ», платформа Career Hub та компанія Ferrexpo запрошують підлітків з Полтавської області зареєструватися до участі у проєкті Ferrexpo Streamers, який допоможе прокачати топові навички сучасної молоді.
З 12 до 26 травня на тебе чекає програма з п’яти інтерактивних вебінарів:
У програмі заходів спілкування з крутими експертами та експертками, практичні вправи для прокачування навичок, а також яскраві призи для найактивніших учасників та учасниць!
Участь безкоштовна. Відбір учасників та учасниць на основі твоєї мотивації.
Реєструйся до 6 травня 2021 року (включно) за посиланням - та очікуй на запрошення вже 7 травня 2021 року.
Літо наближається! Прокачай себе та проведи його яскраво!