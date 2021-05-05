Ferrexpo Streamers: вебінари для підлітків про сучасні професії та навички

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 379

Хочеш бути в тренді професій і навичок майбутнього? Цікаво спробувати самостійно створювати креативний контент і вести власний блог? Тоді цей проєкт саме для тебе!

Центр «Розвиток КСВ», платформа Career Hub та компанія Ferrexpo запрошують підлітків з Полтавської області зареєструватися до участі у проєкті Ferrexpo Streamers, який допоможе прокачати топові навички сучасної молоді.





З 12 до 26 травня на тебе чекає програма з п’яти інтерактивних вебінарів:

Як вибрати професію майбутнього

Як розвинути креативність

Як робити вражаючі фото на смартфон

Як спілкуватися ефективно і переконати будь-кого

Як вести блог і соцмережі яскраво та безпечно

У програмі заходів спілкування з крутими експертами та експертками, практичні вправи для прокачування навичок, а також яскраві призи для найактивніших учасників та учасниць!





Участь безкоштовна. Відбір учасників та учасниць на основі твоєї мотивації.





Реєструйся до 6 травня 2021 року (включно) за посиланням - та очікуй на запрошення вже 7 травня 2021 року.





Літо наближається! Прокачай себе та проведи його яскраво!