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Ferrexpo Streamers: вебінари для підлітків про сучасні професії та навички

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 379

 

Хочеш бути в тренді професій і навичок майбутнього? Цікаво спробувати самостійно створювати креативний контент і вести власний блог? Тоді цей проєкт саме для тебе!

Центр «Розвиток КСВ», платформа Career Hub та компанія Ferrexpo запрошують підлітків з Полтавської області зареєструватися до участі у проєкті Ferrexpo Streamers, який допоможе прокачати топові навички сучасної молоді.


З 12 до 26 травня на тебе чекає програма з п’яти інтерактивних вебінарів:

  • Як вибрати професію майбутнього
  • Як розвинути креативність
  • Як робити вражаючі фото на смартфон
  • Як спілкуватися ефективно і переконати будь-кого
  • Як вести блог і соцмережі яскраво та безпечно

У програмі заходів спілкування з крутими експертами та експертками, практичні вправи для прокачування навичок, а також яскраві призи для найактивніших учасників та учасниць!


Участь безкоштовна. Відбір учасників та учасниць на основі твоєї мотивації. 


Реєструйся до 6 травня 2021 року (включно) за посиланням - та очікуй на запрошення вже 7 травня 2021 року.


Літо наближається! Прокачай себе та проведи його яскраво!

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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