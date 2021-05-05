Чому на початку тижня Полтавщина так і не вийшла з «червоної» зони

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 401 Коментарів: 2

На початку тижня Полтавщина таки не вийшла з «червоної» зони, хоча чиновники ОДА говорили про позитивну динаміку. Зокрема, про можливе послаблення карантину вже з понеділка сказав перший віцегубернатор Дмитро Лунін, перебуваючи з візитом у Кременчуці 30 квітня.





Та його прогноз не справдився — і після свят, станом на 5 травня (середу) Полтавська область ще перебувала у «червоній» зоні, хоча уряд оголосив про послаблення карантину в низці інших областей. Відповідно, Кременчук теж — учні не вийшли з дистанційного навчання, як планувалося.





Проте у пресслужбі голови Полтавської ОДА 5 травня нас учергове запевнили: динаміка позитивна.





Знизився рівень госпіталізації на кількість населення (у квітні, коли область входила в «червону» зону, було 60 осіб на 100 тисяч — стало ж на 4 травня 46,3 на 100 тисяч). Завантаженість ліжок із киснем менше 50% - тобто зменшилася кількість важких хворих. Епідпоріг теж не перевищений. Єдиний показник, який вищий за «норму» (до 20%), станом на 4 травня — це коефіцієнт виявлення випадків інфікування: 24,1% (на 4 травня). До цього було 21,5% та 22,5%).





- У принципі, ми очікуємо, що найближчими днями є всі шанси вийти з червоної зони, - заявили в пресслужбі губернатора.





Щоб вийти з «червоної» зони, треба, аби всі показники, що враховуються, не перевищували поріг протягом трьох днів.