Кременчук, Коронавірус / Карантин

Чому на початку тижня Полтавщина так і не вийшла з «червоної» зони

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 2 401 Коментарів: 2

Динаміка позитивна, але один показник її псує

На початку тижня Полтавщина таки не вийшла з «червоної» зони, хоча чиновники ОДА говорили про  позитивну динаміку. Зокрема, про можливе послаблення карантину вже з понеділка сказав перший віцегубернатор Дмитро Лунін, перебуваючи з візитом у Кременчуці 30 квітня. 


Та його прогноз не справдився — і після свят, станом на 5 травня (середу) Полтавська область ще перебувала у «червоній» зоні, хоча уряд оголосив про послаблення карантину в низці інших областей. Відповідно, Кременчук теж — учні не вийшли з дистанційного навчання, як планувалося.


Проте у пресслужбі голови Полтавської ОДА 5 травня нас учергове запевнили: динаміка позитивна. 


Знизився рівень госпіталізації на кількість населення (у квітні, коли область входила в «червону» зону, було 60 осіб на 100 тисяч — стало ж на 4 травня 46,3 на 100 тисяч). Завантаженість ліжок із киснем менше 50% - тобто зменшилася кількість важких хворих. Епідпоріг теж не перевищений. Єдиний показник, який вищий за «норму» (до 20%), станом на 4 травня — це коефіцієнт виявлення випадків інфікування: 24,1% (на 4 травня). До цього було 21,5% та 22,5%).


- У принципі, ми очікуємо, що найближчими днями є всі шанси вийти з червоної зони, - заявили в пресслужбі губернатора.


Щоб вийти з «червоної» зони, треба, аби всі показники, що враховуються, не перевищували поріг протягом трьох днів. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус карантин Covid-19
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Коментарі: 2

189
sure:
Сьогодні, 18:52

И.А. Крлылов Квартет. 


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23
limon4ik:
Сьогодні, 19:00

"Червону" зону карантину вже завтра, 6 травня, покинуть Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

 

Таким чином, у "червоній" зоні залишаться тільки Запорізька, Полтавська та Сумська області.

 

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 5 травня, повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

 

 


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