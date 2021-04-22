Тиру, в якому дівчина застрелила інструктора, більше не буде у полтавській школі

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 457 Коментарів: 1

Верховний Суд задовольнив касацію Полтавської прокуратури і визнав незаконним договір суборенди приміщення гімназії під стрілецький тир, а також зобов'язав орендатора звільнити приміщення і повернути його на баланс освітнього закладу, повідомляє пресслужба прокуратури. Підштовхнуло правоохоронців до подачі позову вбивство інструктора зі стрільби.

Суть справи: ще у 2012 році «Полтавський стрілецький клуб» почав орендувати у Полтавської гімназії «Здоров'я №14» приміщення для організації тиру. Претензій ні у кого не виникало, поки у лютому 2020 року 18-річна відвідувачка не застрелила 64-річного інструктора без явної підстави, і навіть хотіла стріляти в іншого інструктора, але її зупинили та відібрали зброю.

Після інциденту прокуратура зацікавилась справою, і встановила, що клуб не має права знімати приміщення під тир, тому що власність суб'єктів освіти може використуватись лише в навчальних цілях, до яких розважальна стрільба не відноситься. Правоохоронці звернулись спочатку до Господарського суду, потім - до Полтавського апеляційного суду, але у задовольненні позову їм було відмовлено, хоча на це були всі підстави.

Тоді прокуратурі довелось звернутись вище. Після розгляду справи 14 квітня судді Кассаційного господарського суду постановили визнати договір суборенди недійсним, звільнити та повернути приміщення тиру Полтавському управлінню освіти. Це рішення оскарженню вже не підлягає.