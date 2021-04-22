Розбійники, які під Кременчуком напали на пенсіонера-інваліда, просять про колегіальний розгляд справи

Сьогодні, 11:34 Переглядів: 450

Суддів для цього у Кременчуці не вистачило, тож для справи шукають інший суд

21 квітня в Кременчуцькому районному суді відбулося підготовче судове засідання за обвинуваченням у розбійному нападі за ч.3 ст.187 КК України, яка передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, повідомляє пресслужба суду.





Нагадуємо, що 21 лютого чоловік та жінка через незачинені двері будинку проникли до приміщення та побили власника-пенсіонера до втрати свідомості, після чого зв'язали, забрали гроші і мобільний. Чоловіка покинули і втекли. Але поліція затримала обох.









В ході проведення підготовчого судового засідання обвинувачені заявили клопотання про колегіальний розгляд справи.





Відповідно до ч.2 ст.31 Кримінально процесуального кодексу України провадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк більше 10 років, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів за клопотанням обвинуваченого.





В штаті Кременчуцького районного суду перебуває три судді один з яких наразі у щорічній основній відпустці, що перешкоджає розгляду справи колегією суддів. На підставі цього, справу передали до Полтавського апеляційного суду для вирішення питання про передачу кримінального провадження до іншого суду.