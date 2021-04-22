Хвилинка позитиву: феєричний флешмоб під стінами пологового

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 953

У вівторок, 20 квітня, фантастичним танком зустріли друзі щасливих батьків і новонародженого хлопчика біля дверей перинатального центру. Відео зустрічі виклали у Фейсбук.





Сподіваємось, усе життя малюка буде не менш яскравим, ніж це привітання!



