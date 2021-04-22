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Хвилинка позитиву: феєричний флешмоб під стінами пологового

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 1 953

Як днями привітали нову людину

У вівторок, 20 квітня, фантастичним танком зустріли друзі щасливих батьків і новонародженого хлопчика біля дверей перинатального центру. Відео зустрічі виклали у Фейсбук.


Сподіваємось, усе життя малюка буде не менш яскравим, ніж це привітання!


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: танок пологовий будинок привітання
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