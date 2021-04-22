«Укртатнафта» готова відшкодувати дефіцит дизельного палива, який виник в країні

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19 квітня «Укрзалізниця» заявила про різке скорочення запасів дизпалива. Наявний ресурс давав змогу залізничному оператору працювати до кінця тижня. «Укрзалізниця» звинуватила постачальників у відмові відвантажувати паливо за договорами.





Учасники паливного ринку пояснювали зростання цін на дизпаливо і зрив поставок «Укрзалізниці» дефіцитом ресурсу, що намічається. Нестачу палива вони пов’язують з невизначеністю щодо очікуваних поставок «Роснефти» і з новинами про планові ремонти на білоруських нафтопереробних заводах.





21 квітня виконувач обов’язків голови правління УЗ Іван Юрик заявив про досягнення угоди з трейдерами щодо відвантаження дизельного палива. З ким саме з трейдерів домовився залізничний оператор, у повідомленні пресслужби не уточнювалося.





Тим часом, готовність відшкодувати дефіцит дизельного палива в Україні висловило ПАТ «Укртатнафта», про що заявила пресслужба товариства. Компанія завершила планові ремонтні роботи, які проводилися на установці ЛЧ-24-7/68 з гідроочищення дизельного палива. Це дозволило збільшити обсяги виробництва нафтопродуктів ще на 20%.





З огляду на підвищений попит на нафтопродукти, пов’язаний з обмеженнями, які ввели постачальники російського палива, «Укртатнафта» законтрактувала додатково 90 тис. т імпортного ДП з відвантаженням через термінали АТ «Одесанафтопродукт».





Додаткові обсяги палива будуть запропоновані споживачам як в рамках чинних контрактів, так і новим клієнтам. «Укртатнафта» звертається до кінцевих споживачів і власникам мереж АЗС з пропозицією про налагодження співпраці.