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На Леонова ДТП: проїзд ускладнений

Сьогодні, 08:51 Переглядів: 957

 

Враховуйте, перед поїздкою

14 квітня, близько 8.30, на Леонова сталася ДТП. Про це повідомили у спільноті h.kremenchug.


На місці працюють патрульні. Рух ускладнений.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
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