На Леонова ДТП: проїзд ускладнений

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14 квітня, близько 8.30, на Леонова сталася ДТП. Про це повідомили у спільноті h.kremenchug.





На місці працюють патрульні. Рух ускладнений.