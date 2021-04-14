Реалії дистанційного навчання по-кременчуцьки: подобається не всім, але терплять

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 166

Думки кременчужан з цього приводу розрізняються, але висновок у всіх один: наша система освіти не була готова працювати дистанційно.

Проявляється ця непідготовленість не лише в поганому інтернеті, а й відсутності у шкіл та деяких учнів засобів зв'язку, не кожен має ноутбуки, планшети, та навіть смартфони для дистанційних занять.





По суті, якщо учень не має потрібної техніки для навчання онлайн, то школа повинна його цим забезпечити, а що робити, якщо сам навчальний заклад не має змоги проводити повноцінно уроки, у цьому випадку вчитель просто дає завдання на таке собі самостійне опрацювання.





Поспілкувавшись із студентами та батьками кременчуцьких школярів, стало зрозуміло, що не всім подобається дистанційне навчання. Батьки говорять, що для дітей таке здобування освіти немає жодного сенсу, а дорослим - лише проблеми.

А от більшості студентам і старшокласникам подобається, за сесію переживають не дуже, говорять, так навіть простіше. Але є і ті, кому онлайн навчання не до душі.





- Щодо дистанційного навчання, то у нас воно відбувається досить спокійно, викладачі намагаються робити все від них залежне для мінімізації незручностей у зв'язку з переходом на незнайому багатьом студентам систему. Однак, дуже не вистачає справжнього спілкування з одногрупниками, друзями, викладачами. Дуже хотілось би пізнати переваги справжнього студентського життя. Більшість першокурсників чекають виходу на очне навчання, - розповідає студентка першого курсу Кременчуцького ліцею ім. Макаренка, Оксана.





З усього вищесказаного зрозуміло, що жодна онлайн платформа для навчання не замінить живого спілкування, якого так потребують першокурсники.

А от студентка 5 курсу КрНУ ім. Остроградського, Оля говорить наступне: «Особисто моє відношення до дистанційного навчання дуже позитивне. Не потрібно витрачати багато часу на дорогу. Можна просто зайти в Zoom і ти вже на занятті. А також, оскільки зараз пандемія, навчання онлайн рятує нас від небажаного захворювання. І до всього цього розвиває наші знання в телекомунікаціях і новітніх технологіях, які зараз так необхідні».





Дівчина додає, що плюс дистанційного навчання - виконання поставленого завдання коли зручно тобі, без видимих часових рамок. Деякі студенти живуть поза Кременчуком, тому для них це гарна можливість зекономити кошти і час на дорогу до університету.





- Але є і мінуси, найбільший з них - відсутність живої комунікації з викладачами та іншими студентам, - каже Оля.





А от студент 3 курсу має іншу думку: «Мені, як студенту, який не любить вчитися, подобається дистанційне навчання. Вміння викладачів працювати за комп'ютером залишає бажати кращого, тому вони замість зустрічей в Zoom надають перевагу листуванню у Viber, через що прив'язка до часу взагалі відсутня».





Зі школярами взагалі інша історія, в них взагалі другий рік поспіль відмінили ДПА, можливо таким способом намагаються приховати наслідки провальної дистанційної освіти.





Зрозуміло одне - наразі діти перебувають в стані неякісної дистанційної освіти.





- На мою думку, дистанційне навчання не зовсім зручна форма. Інтернет-зв'язок може мати технічні збої як у студентів, так і викладачів. Перебуваючи вдома, частіше хочеться відпочити, ніж напружено навчатись. Така ж проблема і з домашнім завданням: зайшов, прочитав і забув. Переваги звісно є, але не з приводу навчання і отримання знань, - розповідає учениця 11 класу.





Враховуючи той факт, що з 15 квітня вся Полтавська область опиниться в «червоній зоні», а з ним і скоріше за все Кременчук, діти, які перебували вдома до цього часу, далі продовжать навчатися дистанційно.





- З одного боку ти боїшся за дитину, страшно захворіти, а з іншого - те, що ми робимо вдома, зовсім відрізняється від навчання за шкільною партою. Кожного дня отримуємо завдання від вчителів, ми все робимо, відправляємо потім їх на перевірку і все, так кожного дня. Не з кожним вчителем є змога провести урок онлайн, тим паче дитина сидить вдома і не спілкується з однокласниками, хіба що по телефону, а їй потрібно живе спілкування, - розповідає мама 5-класниці Юлії.





Інші ж батьки так і говорять: наша і без того недосконала система освіти не була готова працювати дистанційно.