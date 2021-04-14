Депутати Кременчуцької райради звертатимуться до Зеленського, щоб врятувати флору та фауну

29 квітня відбудеться чергова сесія Кременчуцької районної ради. Пленарне засідання розпочнеться о 10.00 у великому залі адміністративного приміщення районної ради (вул. Соборна, 14/23).

Про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до Президента України Зеленського Володимира Олександровича.

Про виконання програм з різних напрямків діяльності, прийнятих Кременчуцькою районною радою.

Про стан законності та результати діяльності органів прокуратури на території Кременчуцького району в 2020 році.

Про стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності органів Національної поліції на території Кременчуцького району в 2020 році.

Про затвердження розпорядження голови районної ради.

Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації.

Про передачу в комунальну власність Глобинської міської ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.

Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради основних та малоцінних матеріальних активів, що перебувають на балансі виконавчого апарату Глобинської районної ради.

Про передачу зі спільної власності територіальних громад Глобинського району в комунальну власність Глобинської міської ради майна, яке перебуває на балансі Комунального закладу «Глобинська централізована бібліотечна система».

Про надання дозволу на перерахування залишків коштів спеціального фонду (плата за послуги бюджетних установ) по КПК 1011100 «Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)» та КПК 1014060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.

Про надання дозволу на перерахування залишків коштів зі спеціальних рахунків відділу освіти Глобинської райдержадміністрації по КПК 0611020 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (в т. ч. з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» та КПК 061190 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» на відповідні рахунки об’єднаних територіальних громад.

Про передачу в комунальну власність Градизької селищної ради Кременчуцького району Полтавської області майна, що перебуває на балансі відділу культури, молоді, спорту та інформаційної діяльності Глобинської районної державної адміністрації.

Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської територіальної громади основних та малоцінних матеріальних активів, які перебувають на балансі сектору освіти, сім’ї та молоді Козельщинської районної державної адміністрації.

Про передачу зі спільної власності територіальних громад Козельщинського (Кременчуцького) району в комунальну власність Козельщинської селищної ради рухомого майна, що перебуває на балансі сектору культури, молоді та спорту Козельщинської районної державної адміністрації.

Про внесення змін до розподілу між бюджетами залишків коштів, що утворилися на 01 січня 2021 року.

Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік (нової редакції).

Про затвердження розпоряджень голови районної державної адміністрації.

Про внесення змін до рішення від 18.02.2021р. «Про надання згоди на передачу Градизькій селищній раді основних та малоцінних матеріальних активів, які є балансовим майном Глобинської районної ради і перебувають у користуванні відділу освіти Глобинської районної державної адміністрації».

Про внесення змін до рішення від 24.12.2020р. «Про передачу майнового комплексу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району зі спільної власності територіальних громад Кременчуцького району».

Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Глобинської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

Про внесення змін до складу комісії з реорганізації Семенівської районної ради Полтавської області шляхом приєднання до Кременчуцької районної ради Полтавської області.

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення межі с. Махнівка Горішньоплавнівської об’єднаної територіальної громади Полтавської області, що розміщене на території Кременчуцького району Полтавської області.