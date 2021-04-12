У Полтаві батько і мачуха опівночі вигнали з дому 10-річну дівчинку

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 435

У Полтаві у мікрорайоні Сади-2 батьки вночі вигнали на вулицю 10-річну дитину. Дівчинка блукала вулицями, поки її не забрав до себе додому один із родичів. Про цей випадок у соцмережі повідомив голова Шевченківської райради Сергій Хавренков.





- 10-річну дівчинку батько та мачуха опівночі вигнали з дому, вона була голодна, брудна і мала вошей. Дитина попросила випадкового перехожого зателефонувати до іншого родича, який забрав її додому серед ночі, - розповів чиновник.





За його словами, дівчинка, її брат та сестра перебувають на обліку служби у справах дітей Шевченківської райради. Дівчата вже побували у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, також родина перебувала під соціальним супроводом соцслужб.





- Після завершення соціального супроводу до органів опіки спочатку звернулася старша сестра дівчинки, а згодом і брат з приводу фізичного насилля батьків щодо них. Зараз обоє живуть з родичем (саме із тим, якому просила зателефонувати дитина). Зараз дівчинка у лікарні, її оглянули, надають медичну допомогу, до батька вона повертатись не хоче, тож будемо влаштовувати її до дитбудинку, - розповів Сергій Хавренков.





Служба у справах дітей подала позов про позбавлення батька дітей батьківських прав.



