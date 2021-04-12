У Полтаві батько і мачуха опівночі вигнали з дому 10-річну дівчинку

Служба у справах дітей подала позов до суду про позбавлення батька батьківських прав
У Полтаві у мікрорайоні Сади-2 батьки вночі вигнали на вулицю 10-річну дитину. Дівчинка блукала вулицями, поки її не забрав до себе додому один із родичів. Про цей випадок у соцмережі повідомив голова Шевченківської райради Сергій Хавренков.
За його словами, дівчинка, її брат та сестра перебувають на обліку служби у справах дітей Шевченківської райради. Дівчата вже побували у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, також родина перебувала під соціальним супроводом соцслужб.
Служба у справах дітей подала позов про позбавлення батька дітей батьківських прав.