Кременчук

Кому з кременчужан доведеться сидіти без світла 13 квітня: у «Полтаваобленерго» назвали адреси

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Основна причина – виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило адреси, за якими 23 квітня очікуються перебої в електропостачанні. Таке у компанії пов’язують з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.


з 06.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Соборна, 18/24, 24/14, 26/37, 28/40, 30, 32/29;
  • вул. Шевченка 29, 31, 33, 35;
  • вул. Небесної Сотні, 10-Б, 12, 12а, 17.


з 08.00 до 17.00 перерви в електропостачанні можуть виникнути за адресами:

  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Затонна;
  • вул. Недогарська;
  • пров. Річний;
  • пров. Затонний;
  • пров. Набережний;
  • пров. Водний;
  • пр. Річний;
  • вул. Переяслівська, 2-37;
  • вул. Чкалова;
  • вул. Андріївська;
  • вул. Локомотивна;
  • вул. Леонова;
  • вул. Європейська;
  • вул. Заміська;
  • пров. Глінки;
  • пров. Переяслівський;
  • пров. Веселий;
  • пров. Ланковий;
  • вул. лікаря О.Богаєвського;
  • вул. Сущінського;
  • вул. Лєвуна;
  • вул. Гранітна;
  • вул. Бетонна;
  • пров. Солдатський;
  • пров. Червоний.
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: відключення електроенергії "Полтаваобленерго" графік відключення
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