Кому з кременчужан доведеться сидіти без світла 13 квітня: у «Полтаваобленерго» назвали адреси

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ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило адреси, за якими 23 квітня очікуються перебої в електропостачанні. Таке у компанії пов’язують з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.





з 06.00 до 18.00 світла не буде за адресами:

вул. Соборна, 18/24, 24/14, 26/37, 28/40, 30, 32/29;

вул. Шевченка 29, 31, 33, 35;

вул. Небесної Сотні, 10-Б, 12, 12а, 17.





з 08.00 до 17.00 перерви в електропостачанні можуть виникнути за адресами: