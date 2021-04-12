Кому з кременчужан доведеться сидіти без світла 13 квітня: у «Полтаваобленерго» назвали адреси

Основна причина – виконання планових робіт на трансформаторних підстанціях
ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило адреси, за якими 23 квітня очікуються перебої в електропостачанні. Таке у компанії пов’язують з проведенням поточних та капітальних ремонтів електрообладнання.
з 06.00 до 18.00 світла не буде за адресами:
- вул. Соборна, 18/24, 24/14, 26/37, 28/40, 30, 32/29;
- вул. Шевченка 29, 31, 33, 35;
- вул. Небесної Сотні, 10-Б, 12, 12а, 17.
з 08.00 до 17.00 перерви в електропостачанні можуть виникнути за адресами:
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Затонна;
- вул. Недогарська;
- пров. Річний;
- пров. Затонний;
- пров. Набережний;
- пров. Водний;
- пр. Річний;
- вул. Переяслівська, 2-37;
- вул. Чкалова;
- вул. Андріївська;
- вул. Локомотивна;
- вул. Леонова;
- вул. Європейська;
- вул. Заміська;
- пров. Глінки;
- пров. Переяслівський;
- пров. Веселий;
- пров. Ланковий;
- вул. лікаря О.Богаєвського;
- вул. Сущінського;
- вул. Лєвуна;
- вул. Гранітна;
- вул. Бетонна;
- пров. Солдатський;
- пров. Червоний.