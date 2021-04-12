За добу у Кременчуці три смерті та 73 нові випадки COVID-19

Сьогодні, 20:43 Переглядів: 160

Сьогодні, 12 квітня, в Кременчуці зареєстрували 73 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 42 жінки віком від 19 до 74 років, 29 чоловіків віком від 19 до 75 років та 2 дитини 9 і 15 років. Із них 67 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 6 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 135 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 59 пацієнтів.



На жаль три пацієнти померли - дві жінки 62 та 68 років та 82-річний чоловік.



Всього зареєстровано 7 441: одужало 6 127, померло 192.